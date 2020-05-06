Велика Британія вийшла на перше місце в Європі за кількістю смертей від Covid-19.

Британські медичні профспілки вимагають розслідування щодо недбалих дій уряду на тлі поширення коронавірусу.

 

                                         Домінік Рааб

 

Згідно з останніми даними уряду Великої Британії, країна за кількістю смертей від Covid-19 обігнала Італію та вийшла на перше місце у Європі. «У цілому Об’єднаному Королівстві зафіксовано 29427 смертей. Це велика трагедія, з якою країна ніколи не стикалася в таких масштабах і таким чином», – заявив міністр закордонних справ Домінік Рааб (Dominic Raab), чиї слова цитує телерадіокомпанія ВВС.

 

За даними британського Національного бюро статистики (ONS), загальне число летальних випадків від коронавірусу є ще вищим – понад 32 тисячі осіб. Ця статистика охоплює не тільки померлих в лікарнях, а й випадки смерті з підозрою на Covid-19 вдома, в будинках для літніх людей та госпісах.

 

Британська газета Daily Telegraph пише з покликом на офіційні джерела, що до запровадження жорстких обмежувальних заходів до країни в'їхало щонайменше 20 тисяч осіб, заражених коронавірусом, і лише менше як 300 з них були відправлені в карантин. Далі видання робить прості підрахунки, спираючись на надану ВООЗ формулу передачі інфекції, і доходить висновку, що ці 20 тисяч новоприбулих хворих інфікували ще приблизно 50 тисяч осіб. І далі за ланцюжком. Відтак станом на ранок середи шостого травня в країні налічують майже 195 тисяч інфікованих.

 

За даними британського Міністерства внутрішніх справ, з першого січня і до кінця березня цього року до країни прибуло 18,1 млн осіб, в тому числі з країн, які постраждали від Covid-19. Але належних медичних перевірок організовано не було.

 

За інформацією газети The Guardian, президентка профспілки Асоціації консультантів і фахівців лікарень у Великій Британії Клаудія Паолоні (Claudia Paoloni) закликала провести громадське розслідування, у рамках якого уряд повинен пояснити, як він допустив найвищу смертність в Європі. «Виникають сумніви, чи була тактика уряду на початку пандемії достатньо оперативною, і особливо, чи слід було вдатися до локдавну раніше, аби ми краще підготуватися, збільшивши кількість тестів, та відстежували контакти від самого початку», – цитує її слова видання.

06.05.2020

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