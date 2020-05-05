Соціологія: Українці вшанують День перемоги лише із Днем пам'яті.

Половина українців покладає провину за вибух Другої світової війни на Радянський Союз і Німеччину. Аналогічно, половина вважає, що День Перемоги знаменує перемогу "радянського народу" у війні.

Про це йдеться у результатах соціологічного опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Київським міжнародним інститутом соціології.

Із твердженням, що СРСР разом із Німеччиною відповідальний за початок Другої світової війни, погоджуються 56% українців.

У всіх реґіонах цю думку підтримує абсолютна або принаймні відносна більшість – від 44% на сході до 63% на заході.

39% українців підтримують відзначення в Україні обох дат, пов'язаних із завершенням WWII – і Дня пам’яті та примирення 8 травня, і Дня перемоги 9 травня.

Водночас, третина – 32% – виступає за відзначення лише Дня перемоги. День пам'яті і примирення пасує 14% громадян.

Найменше сантиментів до 9 травня має захід (20%). Водночас, саме на заході найвища частка схвалює візначення Дня пам'яті 8 травня (24,7%).

52% громадян дотримуються радянської інтерпретації, що День перемоги – це передусім відзначення перемоги "радянського народу" у "Великій Вітчизняній війні". 32% розуміють цю дату як день відзначення перемоги антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та внеску у неї українського народу.

Визнання воїнів Української повстанської армії борцями за незалежність України підтримує майже половина українців – 44%. Проти – вдвічі менше, 22%.

При тім на півдні і на сході частки прибічників і противників визнання УПА – згрубша, рівні.

Українці солідарні з тим, що українським політикам не слід брати участь у заходах з нагоди Дня перемоги у Москві (61%). Підтримує цю ідею – 21%.

Опитування проводилося 17-22 квітня в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Дослідження проводилося методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Опитано 2000 осіб, вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.