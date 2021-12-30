Соціологія: Рейтинги Порошенка і Зеленського на другий тур вирівнялися.

 

Президент України Володимир Зеленський уперше з часу своєї перемоги над Петром Порошенком у 2019 році поступився би йому у другому турі виборів, згідно з даними соціологічного опитування Центру Разумкова та фонду "Демократичні ініціативи".

 

 

 

Якби президентські вибори відбувалися найближчим часом, то в першому турі найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський – 24,2% (серед тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме).

 

За Петра Порошенка проголосувало би 16,1%, за Юлію Тимошенко – 9,9%, за Дмитра Разумкова – 9,3%, за Юрія Бойка – 9,2%.

 

Далі – Ігор Смешко (6,4%), Євген Мураєв (6,3%) і Володимир Гройсман (5%).

 

 

Якби до другого туру вийшли Зеленський і Порошенко, то за теперішнього Президента проголосувало б 49,9% виборців, а за попереднього – 50,1%.

 

У другому турі Зеленський подолав би Бойка – 63,1% проти 36,9%.

 

Чинний Президент виграв би вибори у Тимошенко – 53,5% про 46,5%.

 

Але програв би Разумкову – 43,6% про 56,4%.

 

 

Інформація про опитування. Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова спільно з фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва з 17 по 22 грудня 2021 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів.  Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей, за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

 

30.12.2021

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