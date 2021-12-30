Соціологія: Рейтинги Порошенка і Зеленського на другий тур вирівнялися.

Президент України Володимир Зеленський уперше з часу своєї перемоги над Петром Порошенком у 2019 році поступився би йому у другому турі виборів, згідно з даними соціологічного опитування Центру Разумкова та фонду "Демократичні ініціативи".

Якби президентські вибори відбувалися найближчим часом, то в першому турі найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський – 24,2% (серед тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме).

За Петра Порошенка проголосувало би 16,1%, за Юлію Тимошенко – 9,9%, за Дмитра Разумкова – 9,3%, за Юрія Бойка – 9,2%.

Далі – Ігор Смешко (6,4%), Євген Мураєв (6,3%) і Володимир Гройсман (5%).

Якби до другого туру вийшли Зеленський і Порошенко, то за теперішнього Президента проголосувало б 49,9% виборців, а за попереднього – 50,1%.

У другому турі Зеленський подолав би Бойка – 63,1% проти 36,9%.

Чинний Президент виграв би вибори у Тимошенко – 53,5% про 46,5%.

Але програв би Разумкову – 43,6% про 56,4%.