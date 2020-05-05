Священники ПЦУ передали допомогу Почаївській лікарні.

Архієреї Православної Церкви України – архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор та єпископ Ужгородський і Закарпатський Варсонофій – сьогодні побували побували в Почаєві. Там владики передали допомогу Почаївській лікарні від Церкви – антисептики та захисні екрани для медиків. Про це повідомили в Тернопільській єпархії Православної Церкви України.

Єпископ Варсонофій – уродженець Почаєва. Має вищу духовну та світську освіту, магістр богослів’я, економіст, управлінець. 2006 року він балотувався кандидатом у депутати до Почаївської міської ради, а отримавши мандат, після виборів був обраний секретарем Почаївської міськради V скликання. З 2017 року – капелан 128-ї ОГШБр Закарпаття.

Нагадаємо, від 22 квітня в Почаєві Кременецького району запроваджено жорсткі карантинні заходи через спалах коронавірусу в місті. На карантин закрили й Почаївську лавру, яку називають одним з основних вогнищ спалаху COVID-19 саме через ігнорування карантинних обмежень. Однак чи це справді так, перевірити не можуть, оскільки настоятель лаври відмовляється співпрацювати з лікарями. Ще одним осередком спалаху вірусу став Почаївський психоневрологічний інтернат Тернопільської обласної ради, де захворіли і пацієнти, і медпрацівники. Втім на сьогодні, за інформацією директора інтернату Василя Миська, підтверджено діагноз у трьох працівників, четвертий, який був у контакті з хворим на COVID-19, чекає на результати тестування.

На ранок 5 травня у Кременецькому районі зафіксовано 270 випадків коронавірусної інфекції – найбільше в області. З них 140 хворих виявили в Почаєві, 13 – у Старому Почаєві.