На Кременеччині можуть запровадити додаткові карантинні заходи.

 

На території міста Почаєва і загалом Кременецького району Тернопілля вирішили максимально посилити заходи надзвичайної ситуації, крім додаткових обмежувальних кроків. А в разі стрімкого зростання захворюваності на коронавірус протягом п’яти днів проситимуть владу ще посилити дієві карантинні заходи безпеки щодо мешканців цього району. Таке рішення ухвалили вчора на позачерговому засіданні районної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Кременецькій РДА.

 

Фото: oda.te.gov.ua/kremenetska

 

«Окрім додаткових обмежувальних заходів на території міста Почаїв та Кременецького району, зважаючи на критичний ріст захворюваності на COVID-19 та протидії поширенню епідемії коронавірусу, вирішили максимально посилити заходи надзвичайної ситуації, а при позитивній динаміці протягом 5 днів звернутись до верхніх ешелонів влади щодо посилення дієвих карантинних заходів безпеки по відношенню до мешканців Кременецького району», – зазначив перший заступник голови РДА В’ячеслав Онишкевич на своїй fb-сторінці.

 

До такого рішення районну владу, серед іншого, спонукала невтішна статистика ранку 26 квітня. За даними ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України», за попередню добу на території Кременецького району офіційно підтвердили 27 випадків зараження вірусом COVID-19, з них 18 – у Почаєві. Зокрема, випадки коронавірусної інфекції було зафіксовано у працівників комунального некомерційного підприємства «Почаївська обласна психоневрологічна лікарня» Тернопільської облради.

 

 

З огляду на поширення коронавірусу за межами міста Почаєва, на засідання комісії вирішили припинити роботу КПП на в'їздах-виїздах із міста (нагадаємо, вони працювали від 21 квітня). Проте продовжили роботу двох КПП, що розміщені на в'їзді на територію Кременецького району з боку Радивилівського та Дубенського районів Рівненщини.

 

Зауважимо, протягом останньої доби у Кременецькому районі не виявили жодного нового випадку коронавірусної інфекції. Проте зафіксовано один летальний випадок унаслідок COVID-19 у Почаєві.

 

27.04.2020

До теми

В траві сидів стриконик
Юрій Винничук
Фантазія на один акт, три дійові особи і голос за кадром.
25.04.20 | | Дискурси
Розмова через 75 років
 Ігор Котик
Протиставлення краси і жаху, – звідси легко вивести дві прикметні характеристики творчости Тарнавського: метафоризацію світу, в якій закладено людську схильність до краси, й екзистенційні теми, зокрема тему смерти, присутню у багатьох його творах.
24.04.20 | | Штука
Статистичну значущість пояснюють неправильно
В поясненні p-величини помиляються навіть популярні американські підручники зі вступу в психологію. Часто вони припускаються хибних висновків.
24.04.20 | | Наука
Розсудливе астрономічне нагадування від COVID-19
Аві Леб
Ми мусимо бути вдячними за виняткові щасливі обставини, які дозволили нам існувати, адже колись вони закінчаться
24.04.20 | | Наука
Росія закидає фінам геноцид
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Росія, встрявши у війну національних пам’ятей з Польщею, вирішила, що цього замало, й кинула історичну рукавичку ще й Фінляндії.
24.04.20 | | У світі
У провінції творчості
Юлія Овсяник
У невеликому місті творчі особи живуть за принципом: «Хочеш свята – влаштуй його». Мистецька родина Березянських вже десятиліття організовує культурні імпрези для стриян. Саме завдяки двом донькам та мамі в місті розвивається живопис, театр і мода.
23.04.20 | | Штука
Геном як книга життя
Пройшло 20 років після розшифрування людського геному. На якому етапі зараз перебувають дослідження?
23.04.20 | | Наука
Я впізнала тебе по очах
Юліта Гнатчак-Магунь
Глибокі, чорні очі дивляться на мене, я бачу в них і сльози, і усміх, а стишений голос каже: «Якщо хтось і може це записати, то тільки ти»
23.04.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.