На Кременеччині можуть запровадити додаткові карантинні заходи.

На території міста Почаєва і загалом Кременецького району Тернопілля вирішили максимально посилити заходи надзвичайної ситуації, крім додаткових обмежувальних кроків. А в разі стрімкого зростання захворюваності на коронавірус протягом п’яти днів проситимуть владу ще посилити дієві карантинні заходи безпеки щодо мешканців цього району. Таке рішення ухвалили вчора на позачерговому засіданні районної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Кременецькій РДА.

Фото: oda.te.gov.ua/kremenetska

«Окрім додаткових обмежувальних заходів на території міста Почаїв та Кременецького району, зважаючи на критичний ріст захворюваності на COVID-19 та протидії поширенню епідемії коронавірусу, вирішили максимально посилити заходи надзвичайної ситуації, а при позитивній динаміці протягом 5 днів звернутись до верхніх ешелонів влади щодо посилення дієвих карантинних заходів безпеки по відношенню до мешканців Кременецького району», – зазначив перший заступник голови РДА В’ячеслав Онишкевич на своїй fb-сторінці.

До такого рішення районну владу, серед іншого, спонукала невтішна статистика ранку 26 квітня. За даними ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України», за попередню добу на території Кременецького району офіційно підтвердили 27 випадків зараження вірусом COVID-19, з них 18 – у Почаєві. Зокрема, випадки коронавірусної інфекції було зафіксовано у працівників комунального некомерційного підприємства «Почаївська обласна психоневрологічна лікарня» Тернопільської облради.

З огляду на поширення коронавірусу за межами міста Почаєва, на засідання комісії вирішили припинити роботу КПП на в'їздах-виїздах із міста (нагадаємо, вони працювали від 21 квітня). Проте продовжили роботу двох КПП, що розміщені на в'їзді на територію Кременецького району з боку Радивилівського та Дубенського районів Рівненщини.

Зауважимо, протягом останньої доби у Кременецькому районі не виявили жодного нового випадку коронавірусної інфекції. Проте зафіксовано один летальний випадок унаслідок COVID-19 у Почаєві.