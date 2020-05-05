Правоохоронці розслідуватимуть пошкодження Стільського городища.



Сьогодні, 5 травня, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом пошкодження автентичного вигляду шахт історико-культурного заповідника «Стільське городище», яке розташоване вздовж східних околиць сіл Стільсько, Дуброва й Ілів Миколаївського району Львівщини. Про це повідомили у поліції та прокуратурі Львівщини.

Фото: facebook.com/volodymyrbeno

4 травня в Миколаївське відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на території об’єкта охоронної зони пам’ятки археології національного значення «Стільстьке городище», розташованого в селі Дуброва, встановлено скульптуру, бетонні сходи та насип, унаслідок чого об’єкт було пошкоджено.

На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

Розслідування розпочали за ч.3 ст.298 КК України (незаконне проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини щодо пам’яток національного значення). Санкція цієї статті передбачає до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Досудове розслідування здійснюватимуть слідчі місцевого відділу поліції за процесуального керівництва прокурорів Золочівської місцевої прокуратури. Правоохоронці встановлюють обставини події та осіб, причетних до вчинення правопорушення.

Фото: facebook.com/lulu.dzyga

Нагадаємо, в селі Дуброва Миколаївського району Львівщини спотворено унікальну пам’ятку архітектури – середньовічне Стільське городище. Місцеві «ентузіасти» зробили тут насип, встановили бетонні сходи й увінчали їх великою скульптурою Матінки Божої. У ЛОДА пообіцяли сформувати комісію, яка найближчим часом огляне це місце, складе акт і надішле висновки обстеження в Міністерство культури. Дозволів на встановлення скульптури на території заповідника ні в ЛОДА, ні в Міністерства культури не давали.