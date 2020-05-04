На Львівщині спотворили унікальну пам’ятку.



У селі Дуброва Миколаївського району Львівщини спотворено унікальну пам’ятку архітектури – середньовічне Стільське городище. Фактично впритул до пам’ятки тут зробили насип, встановили сходи, які увінчали великою скульптурою Матінки Божої. Про це йдеться на fb-сторінці ГО “Львівське Опілля”, де вимагають реакції на спотворення Стільського городища.

Фото: facebook.com/volodymyrbeno

«У селі Дуброва впритул до Стільського городища майже 2 тижні ведуть будівельні роботи – проводять масштабні насипи ґрунту та встановлюють фігуру Матінки Божої. Роботи не є санціонованими ані місцевою ОТГ, ані відповідальними за збереження історичної спадщини органами обласної влади. При цьому жодної реакції з боку обласної влади досі немає. Такі роботи спотворюють унікальний вигляд середньовічного городища VIII-X століття. Городище – історико-культурний заповідник, пам’ятка археології національного значення, – зазначено на сторінці «Львівського Опілля». – Ми здивовані, що органи, які повинні контролювати збереження пам’яток, не втрутилися протягом двох тижнів та не реагують зараз. І вимагаємо розслідування, реакції та збереження унікального вигляду пам’ятки».

Одним із перших про вандалізм на місці унікальної пам’ятки повідомив у facebook начальник відділу забезпечення землевідведення Служби автомобільних доріг Львівської області Володимир Беньо. Він опублікував світлини цього місця до та після встановлення скульптури, яка суттєво змінила загальний вигляд пам’ятки.

«Яка Ваша точка зору, чи нормально, що на території пам’ятки археології, на найпомітнішому місці, посеред краєвиду, за якихось надцять метрів від печер забабахали постамент з бруківки і капличку як капітальну споруду?! [...] Замість того, щоб створювати більшу привабливість до туристичної атракції, бо справді подивитись там є що, заманювати туристів та заробляти на цьому всьому селу кошти на будівництво доріг, дитячих майданчиків і тп інфраструктури, люди і далі використовують печери як погреби для зберігання картоплі (дивіться фото), дорога ґрунтова і не бачила асфальту, а, як вже писав, на горі, де мало б висіти велике графічне зображення і довідка для туристів, стоїть свіжа капличка Матері Божої...» – написав Володимир Беньо.

Фото: facebook.com/lulu.dzyga

Про спотворення пам'ятки згадала на своїй fb-сторінці й депутатка Львівської міської ради Юлія Хомчин.

"Були вчора в Стільську. І ще багато інших людей було. Лише зі знайомих Мар'яна Малачівська, Volodymyr Beno, Орест Файфурка. Усі зауважили, що на пагорбі істрико-культурного заповідника місцева громада встановлює капличку, без погоджень, без розуміння значення цього місця і, швидше за все, без розуміння наслідків такого ландшафтного покращення. За весь цей час нікому не прийшло в голову помаркувати сюди маршрут, поремонтувати розвалену транспортну зупинку зовсім поруч, встановити смітник і туалет (місце стає все більш туристичним ) чи лавку. Мабуть, це має зробити ікона Діви Марії під кованим дашком на насипаному пагорбі. Окрема тема – дозвільні документи на встановлення та наявність у селі і храму, і капличок. На жаль, кількість кічевих сакральних просторів не зробить громаду ані віруючішою, ані свідомішою. Ще один трафунок, який потребує медіації і вирішення в правовому полі. Стейкхолдери: місцева громада, місцева влада, церква, заповідник, обласна влада, громада області", – написала вона.

Фото: facebook.com/volodymyrbeno

Попри те, що нібито роботи біля пам’ятки не санкціоновано місцевою владою, як стало зрозуміло з коментарів, ініціатором встановлення каплиці нібито стала молодь села Дуброва. Принаймні про це було написано на fb-сторінці Народного дому цього села ще 28 березня.

«Сьогодні люди вже усвідомили, що далеко не все залежить від них, і все частіше звертаються по допомогу до небес, вже не тільки біля каплиць та церков можна зустріти великі і маленькі фігурки Матінки Божої. Незабаром одна з таких скульптрур з'явиться в нашому селі. Молодь за свій кошт і своїми зусиллями хоче встановити скульптуру Матері Божої у с. Дуброва. Меценатство – вітається, допомога фізичною працею – вітається, репост – вітається», – було зазначено в повідомленні (до слова, частина цього повідомлення дублює рекламний текст із одного з сайтів, на якому продають садові фігурки, зокрема й скульптури релігійного спрямування, – Z). Скріншот цього повідомлення поширив фотограф і тревел-організатор Олександр Ладанівський.

Скріншот, автор: Alexander Ladanivskyy

Але після того, як інформація про спотворення пам’ятки набула широкого розголосу в соцмережах, повідомлення зі сторінки зникло.

Зникло і ще одне повідомлення, опубліковане на сторінці Народного дому в суботу: фотографії процесу встановлення скульптури: «Усі в поту і кіптяві, але вперто, кожного дня, наші молоді хлопці працюють на благо села. Уміння подивитися з вдячністю на те, що маєш, – великий дар».

Скріншот, автор: DmytroKumar

Роботи біля городища тривали ще тиждень тому, але тоді скульптури ще не було. Про це свідчать світлини користувача, який відвідував це місце.

Фото користувача Stanislav Kyryllov

Історико-культурний заповідник "Стільське городище" є комунальним закладом Львівської облради. Наразі немає офіційної реакції на спотворення пам’ятки – ні від Народного дому, ні від місцевої чи обласної влади, ні від директора заповідника Ореста Корчинського, який досліджує давнє городище ще з 1981 року, ні представників Церкви. У коментарях до допису Володимира Беня відгукнулася депутатка Львівської облради Тетяна Бей, яка пообіцяла, що депутатська комісія обов'язково розгляне це питання на наступному звсіданні.