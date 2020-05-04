На Львівщині спотворили унікальну пам’ятку.

У селі Дуброва Миколаївського району Львівщини спотворено унікальну пам’ятку архітектури – середньовічне Стільське городище. Фактично впритул до пам’ятки тут зробили насип, встановили сходи, які увінчали великою скульптурою Матінки Божої. Про це йдеться на fb-сторінці ГО “Львівське Опілля”, де вимагають реакції на спотворення Стільського городища.
Фото: facebook.com/volodymyrbeno
«У селі Дуброва впритул до Стільського городища майже 2 тижні ведуть будівельні роботи – проводять масштабні насипи ґрунту та встановлюють фігуру Матінки Божої. Роботи не є санціонованими ані місцевою ОТГ, ані відповідальними за збереження історичної спадщини органами обласної влади. При цьому жодної реакції з боку обласної влади досі немає. Такі роботи спотворюють унікальний вигляд середньовічного городища VIII-X століття. Городище – історико-культурний заповідник, пам’ятка археології національного значення, – зазначено на сторінці «Львівського Опілля». – Ми здивовані, що органи, які повинні контролювати збереження пам’яток, не втрутилися протягом двох тижнів та не реагують зараз. І вимагаємо розслідування, реакції та збереження унікального вигляду пам’ятки».
Одним із перших про вандалізм на місці унікальної пам’ятки повідомив у facebook начальник відділу забезпечення землевідведення Служби автомобільних доріг Львівської області Володимир Беньо. Він опублікував світлини цього місця до та після встановлення скульптури, яка суттєво змінила загальний вигляд пам’ятки.
«Яка Ваша точка зору, чи нормально, що на території пам’ятки археології, на найпомітнішому місці, посеред краєвиду, за якихось надцять метрів від печер забабахали постамент з бруківки і капличку як капітальну споруду?! [...] Замість того, щоб створювати більшу привабливість до туристичної атракції, бо справді подивитись там є що, заманювати туристів та заробляти на цьому всьому селу кошти на будівництво доріг, дитячих майданчиків і тп інфраструктури, люди і далі використовують печери як погреби для зберігання картоплі (дивіться фото), дорога ґрунтова і не бачила асфальту, а, як вже писав, на горі, де мало б висіти велике графічне зображення і довідка для туристів, стоїть свіжа капличка Матері Божої...» – написав Володимир Беньо.
Фото: facebook.com/lulu.dzyga
Про спотворення пам'ятки згадала на своїй fb-сторінці й депутатка Львівської міської ради Юлія Хомчин.
"Були вчора в Стільську. І ще багато інших людей було. Лише зі знайомих Мар'яна Малачівська, Volodymyr Beno, Орест Файфурка. Усі зауважили, що на пагорбі істрико-культурного заповідника місцева громада встановлює капличку, без погоджень, без розуміння значення цього місця і, швидше за все, без розуміння наслідків такого ландшафтного покращення. За весь цей час нікому не прийшло в голову помаркувати сюди маршрут, поремонтувати розвалену транспортну зупинку зовсім поруч, встановити смітник і туалет (місце стає все більш туристичним ) чи лавку. Мабуть, це має зробити ікона Діви Марії під кованим дашком на насипаному пагорбі. Окрема тема – дозвільні документи на встановлення та наявність у селі і храму, і капличок. На жаль, кількість кічевих сакральних просторів не зробить громаду ані віруючішою, ані свідомішою. Ще один трафунок, який потребує медіації і вирішення в правовому полі. Стейкхолдери: місцева громада, місцева влада, церква, заповідник, обласна влада, громада області", – написала вона.
Фото: facebook.com/volodymyrbeno
Попри те, що нібито роботи біля пам’ятки не санкціоновано місцевою владою, як стало зрозуміло з коментарів, ініціатором встановлення каплиці нібито стала молодь села Дуброва. Принаймні про це було написано на fb-сторінці Народного дому цього села ще 28 березня.
«Сьогодні люди вже усвідомили, що далеко не все залежить від них, і все частіше звертаються по допомогу до небес, вже не тільки біля каплиць та церков можна зустріти великі і маленькі фігурки Матінки Божої. Незабаром одна з таких скульптрур з'явиться в нашому селі. Молодь за свій кошт і своїми зусиллями хоче встановити скульптуру Матері Божої у с. Дуброва. Меценатство – вітається, допомога фізичною працею – вітається, репост – вітається», – було зазначено в повідомленні (до слова, частина цього повідомлення дублює рекламний текст із одного з сайтів, на якому продають садові фігурки, зокрема й скульптури релігійного спрямування, – Z). Скріншот цього повідомлення поширив фотограф і тревел-організатор Олександр Ладанівський.
Скріншот, автор: Alexander Ladanivskyy
Але після того, як інформація про спотворення пам’ятки набула широкого розголосу в соцмережах, повідомлення зі сторінки зникло.
Зникло і ще одне повідомлення, опубліковане на сторінці Народного дому в суботу: фотографії процесу встановлення скульптури: «Усі в поту і кіптяві, але вперто, кожного дня, наші молоді хлопці працюють на благо села. Уміння подивитися з вдячністю на те, що маєш, – великий дар».
Скріншот, автор: DmytroKumar
Роботи біля городища тривали ще тиждень тому, але тоді скульптури ще не було. Про це свідчать світлини користувача, який відвідував це місце.
Фото користувача Stanislav Kyryllov
Історико-культурний заповідник "Стільське городище" є комунальним закладом Львівської облради. Наразі немає офіційної реакції на спотворення пам’ятки – ні від Народного дому, ні від місцевої чи обласної влади, ні від директора заповідника Ореста Корчинського, який досліджує давнє городище ще з 1981 року, ні представників Церкви. У коментарях до допису Володимира Беня відгукнулася депутатка Львівської облради Тетяна Бей, яка пообіцяла, що депутатська комісія обов'язково розгляне це питання на наступному звсіданні.
04.05.2020
ДЛЯ ДОВІДКИ:
Стільське городище – середньовічне городище на території Західної України. Розташоване вздовж східних околиць сіл Стільське, Дуброва та Ілів Миколаївського району Львівської області.
Засноване у VII столітті. Орієнтовний час розквіту – IX-X століття. У цей час місто населяло близько 45 тисяч мешканців.
До 993 року – столиця Білої Хорватії – прадавньої батьківщини сучасної Хорватії, колись великої країни на території Прикарпаття. Опісля входило до Руської держави. Остаточно занепало внаслідок воєнних дій до XIV століття.
Відкрив городище археолог Орест Корчинський, який нині є директором заповідника.
У підсумку археологічних досліджень було встановлено, що на плато над сучасним селом у IX – на початку XI ст. існувало велике місто, площа якого сягала 250 га, а довжина оборонних стін становила близько 10 км. Висота укріплень, побудованих за зразком Змієвих Валів, становила від 7 до 10 метрів.
В одному з проїздів до міста було розкопано кам'яний брук, який, за давнім переказом, називали «Білою дорогою». За переказами, під городищем глибоко під землею розташовувалося підземне місто. Навколо дитинця було укріплене передмістя, де розкопано кілька десятків житлово-господарських та ремісничих об'єктів, садиби окремих заможних містян. На долівках зруйнованих вогнем жител виявили рештки печей-кам'янок, численні зразки кружального й ліпного посуду, предмети повсякденного вжитку, зброю. У найближчих околицях міста археологи дослідили густу мережу поселень, культових місць та некрополів. Давнє місто було з'єднане з Дністром водним шляхом завдовжки 11 км, спорудженим ще у IX ст. на річці Колодниці.
Осередки язичницького культу виявили на околицях Стільська й у сусідніх селах: Дуброва, Ілів, Велика Воля та поблизу міста Миколаєва. На окремих із них були капища й жертовні ями, в яких виявили рештки жертвопринесень.
За часів розквіту християнства ці печерні комплекси займали монахи-скитники. А вже в сучасні часи місцеві мешканці пристосували деякі колишні монаші келії під приміщення для зберігання картоплі, повстановлювали там двері з навісними замками. Селяни також не раз набирали пісок з історичних місць для господарських потреб і просто засмічували ці унікальні печери. Волонтери з різних країн, які працювали тут 2009 року, мішками виносили з них сміття.
2001 року Стільське городище внесли до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, 2003-го Верховна Рада постановила вивчити питання «щодо створення на території городища державного історико-культурного заповідника», й тоді ж уряд зобов'язав Львівську облдержадміністрацію підготувати та подати до Кабміну на затвердження необхідну документацію. Усупереч міжнародному визнанню унікальної пам'ятки давньоруської історії та культури, вимоги і постанови не було виконано, наукові дослідження припинено. Через це історичне середовище Стільського городища тривалий час руйнувалося.
15 вересня 2015 року Львівська обласна рада проголосувала за створення історико-культурного заповідника «Стільське городище». Поточно включене до пам'ятки археології національного значення «Городище» згідно з реєстровим № 130019-Н.