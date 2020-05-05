Цьогорічну Пулітцерівську премію отримали викривачі режиму Путіна.

Москва висловила своє обурення з цього приводу.

 

 

Пулітцерівську премію 2020 року в царині міжнародної журналістики присуджено газеті The New York Times за серію критичних публікацій про кремлівського очільника Володимира Путіна та злочини, які російська влада вчиняла за кордоном. Про це повідомило видання The Washington Post.

 

У повідомленні, яке Колегія Пулітцерівської премії опублікувала на своєму офіційному сайті, вказано, що провідна американська газета отримує нагороду за «набір захопливих історій, написаних з великим ризиком, які викривають хижацький режим Володимира Путіна».

 

Мова йде про вісім статей і відеороликів. У них, зокрема, розповідають про замах на українського чиновника в Рівному, замовлений з Москви, про скоєне аґентами російського ГРУ отруєння болгарського бізнесмена Еміляна Гебрева, про російські інтереси в конфліктах в Лівії і Центральноафриканській Республіці, а також про бомбардування лікарень та інших цивільних об'єктів російською авіацією в Сирії.

 

Росія вже встигла висловити своє обурення такими діями Колегії Пулітцерівської премії. «Три роки тому Пулітцерівську премію вже вручали “Нью-Йорк Таймс” за демонізацію Росії. Така швидкопсувна “творчість” очевидно вимагає періодичних престижних нагород. Оргкомітет премії бере на себе велику відповідальність, виділяючи таким чином антиросійські матеріали з твердженнями, які багаторазово спростовані не тільки офіційними російськими особами, а вже й самим життям. Якщо і є в цьому, як стверджують, “великий ризик”, то тільки для репутації. Розглядаємо цю серію статей “Нью-Йорк Таймс” про Росію як прекрасний збірник нерозбавлених русофобських вигадок, які можна вивчати як посібник зі створення брехливих фактів», – написало посольство Росії в США на своїй офіційній сторінці у Facebook.

 

05.05.2020

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