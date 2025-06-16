Британську розвідку MI6 вперше очолить жінка.

Блейз Метревелі провела більшу частину своєї кар'єри як аґентка розвідки на Близькому Сході та в Європі.

Головою британської зовнішньої розвідки, відомої у всьому світі як MI6, вперше в її 116-річній історії стане жінка – 47-річна Блейз Метревелі (Blaise Metreweli), вона має грузинське коріння. Метревелі заступить нинішнього керівника MI6 Річарда Мура (Richard Moore) цієї осені. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС з покликом на заяву пресслужби британського уряду.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав призначення Метревелі «історичним» і підкреслив, що робота розвідки зараз важлива як ніколи. Річард Мур, який очолює MI6 останні п'ять років, високо оцінив професійні здібності своєї наступниці. «Блейз – високопрофесійна співробітниця розвідки і керівниця, вона – один з найкращих наших умів у галузі технологій», – сказав сер Річард.

Блейз Метревелі почала працювати на британські спецслужби з 1999 року, ще коли була студенткою Кембриджу. Тепер вона очолює у MI6 відділ технологій та інновацій, тобто є членкинею керівництва розвідки, який для публіки позначається літерою Q. Більшу частину своєї кар'єри Блейз Метревелі як аґентка розвідки провела на Близькому Сході та в Європі. До того вона обіймала різні керівні посади у службі контррозвідки – MI5.

У 2024 році вона була нагороджена Орденом святого Михайла і святого Георгія (CMG) за внесок у британську зовнішню політику.

Пресслужба уряду передає слова Метревелі про те, що MI6 разом із контррозвідкою MI5 та кіберрозвідкою GCHQ відіграють найважливішу роль у залагодженні безпеки народу Британії та просуванні британських інтересів за кордоном. «Я буду рада продовжити цю роботу пліч-о-пліч з відважними співробітниками та аґентами MI6 і багатьма нашими закордонними партнерами», – сказала Метревелі.

Ще 2021 року Блейз Метревелі, даючи коментар газеті Telegraph під псевдонімом «директор K» служби MI5, говорила, що загрозу для Об’єднаного Королівства становлять «дії російської держави – але не сама Росія», а також що Китай «змінює світ, і це представляє для Великої Британії приголомшливі можливості й одночасно загрозу».

Експерти зазначають, що Метревелі очолить британську розвідку за часів, коли вона стикається з безпрецедентними та численними важкими завданнями. Передовсім це небезпека, яку становлять Росія, Китай, Іран і Північна Корея, що дедалі активніше співпрацюють між собою у справі підриву позицій Заходу взагалі та Британії зокрема у всьому світі.