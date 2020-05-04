Тернопільські правоохоронці знешкодили групу, що обкрадала храми.

 

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Тернопільській області провели масштабну спецоперацію зі знешкодження злочинної групи, яка обкрадала церкви й монастирі України. Про це повідомили у Нацполіції України.

 

 

Під час обшуків оперативники управління виявили цехи, в яких реставрували пам'ятки мистецтв, а також близько 600 предметів сакрального мистецтва, серед яких понад 450 цінних ікон, датованих 17-19 століттями.

 

За попередньою інформацією, до організованої групи з ознаками злочинної входили семеро осіб. Серед підозрюваних – двоє уродженців Молдови. Саме вони організували бізнес на антикваріаті. За словами Василя Джиджори, начальника УСР в області, їхніми спільниками були знавці сакрального мистецтва, фахівці з юриспруденції та люди, які допомагали в пошуках і збуті краденого.

 

 

Упродовж 2018-2020 років учасники групи викрадали цінні ікони з церков і монастирів. Вони шукали в соцмережах і довідкових виданнях інформацію про ікони, писані в 17-19 століттях, їхали в храми, де зберігалися експонати, обстежували, чи є у приміщенні камери відеоспостереження, оглядали замки й вікна. Після цього брали необхідні інструменти та йшли на злочин. Крадіжки скоїли у храмах Тернопільської, Вінницької, Одеської, Львівської та Чернігівської областей.

 

Викрадене поштою надсилали в Одесу. Там фахівці реставрували ікони і продавали колекціонерам. Серед клієнтів зловмисників були бізнесмени, високопосадовці, мешканці країн Європи. Ікони продавали через аукціони, їхня вартість коливалася від ста п'ятдесяти до трьохсот тисяч гривень.

 

«Слідче управління ГУНП в Тернопільській області проводить досудове розслідування за фактом викрадення ікон та хрестів з храмів на території Тернопільської області. В ході розслідування стало відомо, що до злочинів причетні два жителя Одеської області, – розповів начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол. – На території Тернопільської області правоохоронці зареєстрували шість крадіжок із церков. Серед викраденого – 15 дороговартісних ікон.

 

 

Останню крадіжку підозрювані вчинили у ніч з 29 на 30 квітня на Вінниччині. З церкви Архангела Михаїла в селі Михайлівка винесли три ікони 1860 року: "Миколу Чудотворця", "Матері Божої" та "Серафім Саровський молиться на камені".

 

Під час отримання останньої партії краденого, через 30 секунд після виходу з поштового відділення в Одесі, підозрюваних затримали. Слідчі довели причетність групи до двадцяти фактів крадіжок.

 

Для знешкодження групи одночасно провели 14 обшуків на території Одеси, а також Хмельницького та Києва. Під час спецоперації вилучили понад 450 ікон. Затримали трьох осіб, – повідомив Андрій Рубель, начальник Департаменту стратегічних розслідувань НПУ.

 

 

Серед вилученого – близько семиста предметів церковної атрибутики: це ікони, старовинні книги, цінні речі, а також 4 автомобілі, комп'ютерна техніка, мобільні термінали, радіостанції, записники, спецодяг та засоби для проникнення в приміщення, а також зброя та набої.

 

У будинку антиквара на Хмельниччині працівники поліції виявили та вилучили крадених ікон на суму майже два мільйони доларів. Тривають слідчі дії. Підозрюваних перевіряють на причетність до схожих злочинів, вчинених на території п'яти областей.

 

Прокурор Тернопільської області Петро Бойко повідомив, що усім трьом затриманим учасникам угруповання оголосили підозру за статтею 185 частина 4 ККУ (крадіжка, вчинена у великих розмірах, карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років) та обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 1 млн 260 тис., 1 млн 200 та 1 млн.100 тис. гривень.

 

04.05.2020

До теми

Коли мозок навчився опрацьовувати мову?
В мозку виявили мережу еволюційного походження мови.
04.05.20 | | Наука
Як культова фізична стаття 1970-х описала коронавірус
Кліффорд Бренґвін
Стаття Філа Андерсона “Більше означає інакше” описує, як різні рівні складності потребують нових способів мислення. Поки вірус розмножується і поширюється, це саме те, чого потребує людство.
02.05.20 | | Наука
Яка різниця між кітчем і мистецтвом?
Клаус-Крістіан Карбон
Експерти в галузі перцептивної і соціальної психології з’ясовують основи мистецького впливу.
01.05.20 | | Наука
Кара Божа – епідемія
Анастасія КРИВЕНКО
Згідно з міфологічними уявленнями українців, масові захворювання та моровиці траплялися людям як кара за брак чеснот. Втім, безпорадний страх доводив їх і до кривавих розправ над невинними.
01.05.20 | | Галичина
Безкарні атентати кремлівських кілерів
Максим МУЛЯР
Атентати за кордоном стають уже звичним інструментом в арсеналі російських спецслужб. Безкарність кремлівських кілерів надихає їх на чимраз нові «подвиги». 
01.05.20 | | У світі
Феномен Турина
Роман Яців
Свого часу він теж не був відомий у масовій культурі, але для знаючих людей, для інтелігенції, був дуже авторитетною фігурою. Це сторінка історії не тільки українського малярства, але й освіти, фотосправи.
01.05.20 | | Штука
Український ефективний R₀ і ковід-прогноз
Орест Друль
Оцінка ефективності зміни практик фізичного дистанціювання та прогноз динаміки епідемії 
01.05.20 | | Україна
Скарловатіле покоління
Мар'ян ХОМЯК
Галицька преса міжвоєнного десятиліття рясніє дописами про тривожну ситуацію занепаду села: як про п’янство і злодійство, так і про впливи міської моди
30.04.20 | | Минуле

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.