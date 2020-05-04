Тернопільські правоохоронці знешкодили групу, що обкрадала храми.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Тернопільській області провели масштабну спецоперацію зі знешкодження злочинної групи, яка обкрадала церкви й монастирі України. Про це повідомили у Нацполіції України.

Під час обшуків оперативники управління виявили цехи, в яких реставрували пам'ятки мистецтв, а також близько 600 предметів сакрального мистецтва, серед яких понад 450 цінних ікон, датованих 17-19 століттями.

За попередньою інформацією, до організованої групи з ознаками злочинної входили семеро осіб. Серед підозрюваних – двоє уродженців Молдови. Саме вони організували бізнес на антикваріаті. За словами Василя Джиджори, начальника УСР в області, їхніми спільниками були знавці сакрального мистецтва, фахівці з юриспруденції та люди, які допомагали в пошуках і збуті краденого.

Упродовж 2018-2020 років учасники групи викрадали цінні ікони з церков і монастирів. Вони шукали в соцмережах і довідкових виданнях інформацію про ікони, писані в 17-19 століттях, їхали в храми, де зберігалися експонати, обстежували, чи є у приміщенні камери відеоспостереження, оглядали замки й вікна. Після цього брали необхідні інструменти та йшли на злочин. Крадіжки скоїли у храмах Тернопільської, Вінницької, Одеської, Львівської та Чернігівської областей.

Викрадене поштою надсилали в Одесу. Там фахівці реставрували ікони і продавали колекціонерам. Серед клієнтів зловмисників були бізнесмени, високопосадовці, мешканці країн Європи. Ікони продавали через аукціони, їхня вартість коливалася від ста п'ятдесяти до трьохсот тисяч гривень.

«Слідче управління ГУНП в Тернопільській області проводить досудове розслідування за фактом викрадення ікон та хрестів з храмів на території Тернопільської області. В ході розслідування стало відомо, що до злочинів причетні два жителя Одеської області, – розповів начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол. – На території Тернопільської області правоохоронці зареєстрували шість крадіжок із церков. Серед викраденого – 15 дороговартісних ікон.

Останню крадіжку підозрювані вчинили у ніч з 29 на 30 квітня на Вінниччині. З церкви Архангела Михаїла в селі Михайлівка винесли три ікони 1860 року: "Миколу Чудотворця", "Матері Божої" та "Серафім Саровський молиться на камені".

Під час отримання останньої партії краденого, через 30 секунд після виходу з поштового відділення в Одесі, підозрюваних затримали. Слідчі довели причетність групи до двадцяти фактів крадіжок.

Для знешкодження групи одночасно провели 14 обшуків на території Одеси, а також Хмельницького та Києва. Під час спецоперації вилучили понад 450 ікон. Затримали трьох осіб, – повідомив Андрій Рубель, начальник Департаменту стратегічних розслідувань НПУ.

Серед вилученого – близько семиста предметів церковної атрибутики: це ікони, старовинні книги, цінні речі, а також 4 автомобілі, комп'ютерна техніка, мобільні термінали, радіостанції, записники, спецодяг та засоби для проникнення в приміщення, а також зброя та набої.

У будинку антиквара на Хмельниччині працівники поліції виявили та вилучили крадених ікон на суму майже два мільйони доларів. Тривають слідчі дії. Підозрюваних перевіряють на причетність до схожих злочинів, вчинених на території п'яти областей.

Прокурор Тернопільської області Петро Бойко повідомив, що усім трьом затриманим учасникам угруповання оголосили підозру за статтею 185 частина 4 ККУ (крадіжка, вчинена у великих розмірах, карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років) та обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 1 млн 260 тис., 1 млн 200 та 1 млн.100 тис. гривень.