У Нідерландах пограбували учасників оркестру «INSO-Львів».

У нідерландському місті Роттердам пограбували автобус симфонічного оркестру «ІNSO-Львів»: вкрали музичні інструменти. Про це музиканти повідомили на facebook-сторінці оркестру.

Зловмисники напередодні, 15 листопада, викрали з автобуса біля концертного холу de Doelen, до якого оркестр приїхав грати концерт, гобой, англійський ріжок, трубу та особисті речі. Винесли навіть костюмні штани музикантів.

Потерпілі вказали серійні номери своїх музичних інструментів, щоб їх швидше знайшли та ідентифікували: англійський ріжок Fossati Artist (серійний номер – 13526); труба Bach Stradsvarius 43 (серійний номер – 244338); гобой Marigaus 901 (серійний номер – 16863).

«Звертаємось до наших земляків, а також до музикантів в оркестрах в Нідерландах: якщо до вас звернуться з пропозицією купити ці інструменти, повідомте нам, будь ласка», – попросили музиканти.

Попереду в оркестру заплановано 11 концертів у містах Європи.

Фото facebook.com/insolviv, espreso.tv