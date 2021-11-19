Суддя змусив злочинця прочитати вірш Франка і оповідання Толстого.

Суддя Малиновського районного суду Одеси Олександр Гарський присудив 26-річному злодієві умовний термін покарання за крадіжку з обов'язком вивчити напам'ять вірш Івана Франка "Строфи", а також прочитати трилогію повістей російського письменника Льва Толстого. "Дитинство. Отроцтво. Юність".

Ілюстрація до оповідання Івана Франка "Грицева шкільна наука""

Про це йдеться у повідомленні Малиновського суду.

Суд встановив, що 21 липня 2021 року ближе до півночі 26-річний чоловік через вхідні двері проник до квартири свого знайомого та викрав мобільний телефон та 50-гривневу купюру. Дії крадія кваліфікували за частиною 3 статтею 185 КК України – таємне викрадення чужого майна, поєднана з проникненням у житло.

При написанні вироку суддя давав оцінку не лише окремому вчинку обвинуваченого, а і його особистості. Гарський зважив, що підсудний виховувався батьком: мати покинула сім'ю, коли хлопець був малюком. Тепер і сам обвинувачений маж свою сім’ю, виховує двох дітей.

"Враховуючи переїзд матері і той факт, що мати створила іншу сім’ю, він у першому класі, на протязі навчального року, навчався одразу в різних школах, різних населених пунктах. В цей проміжок часу він майже постійно знаходився на вулиці, не навчався, займався бродяжництвом, оскільки ані мати, ані батько не контролювали його знаходження у школі. Його виявили сусіди або чужі люди на вулиці, в зв’язку з чим віддали в притулок для дітей. Відповідно, з 1 класу по 5-й обвинувачений фактично не навчався, закінчив лише 9 класів ЗОШ та одразу почав працювати, оскільки поступити до технікуму не зміг через погані оцінки. Таким чином, є очевидним відсутність з боку батьків обвинуваченого до останнього як до дитини жодної уваги та піклування, а також невиконання своїх батьківських обов’язків з навчання і виховання. Спосіб життя, який створили батьки для обвинуваченого, свідчить про повне зневажання звичайних людських цінностей, та чутливих цінностей дитини. Не зрозуміли такі батьки і того факту, що зміна місця навчання для маленької дитини – це вже велика психологічна травма, оскільки кожного разу він стикається з новим соціальним колом людей, які є різними як за характером і темпераментом, так і за вихованням", – арґументував суддя.

Під час дослідження особистості обвинуваченого Гарський зауважив, що чоловік майже зовсім не читає жодної літератури – повідомив, що за все життя прочитав лише дві книжки – а під час судового засідання читав по складах.

"Суддя у нарадчій кімнаті зробив висновок, що оскільки з дитинства обвинуваченому не були привита схильність до пізнання себе в навколишньому світі на межі звички, що, на думку суду, надасть можливість зрозуміти інших людей, корисним для такого зайняття буде трилогія Л. Толстого «Дитинство. Отроцтво. Юність» 1852 – 1857 роки. Вказані повісті, які народилися з щоденників молодого Толстого, на думку самого автора, описують пошук відповіді на питання спочатку дитини, а потім молодої людини, як чисте безпосереднє створіння може перетворитись на марнославну порочну людину. Типова траєкторія дорослішання фіксується ним у найменших рухах душі, які в перспективі впливають на все життя людини. Прочитання обвинуваченим вірша Івана Франко «Строфи», на думку судді, досить широко розкриває зміст життя кожної людини та який показує, як залишитись високоморальною людиною", – постановив суддя.

Відтак вироком судді Олександра Гарського обвинуваченого визнано винними у скоєні злочину, передбаченого частиною 3 статтею 185 КК. Суд присудив йому покарання у вигляді позбавлення волі терміном на три роки із іспитовим строком на один рік. Крадій мусить періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи, а також дотримуватися встановлених судом вимог щодо вчинення певних дій – тобто прочитати книги.