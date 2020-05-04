Китай приховував загрози коронавурісу, щоб наростити запаси медичних товарів.

Такого висновку дійшли американські спецслужби, вивчаючи китайський імпорт і експорт.

 

 

Китай навмисне приховав масштаби епідемії коронавірусу SARS-CoV-2 і не повідомляв, наскільки заразним є це захворювання, ще й для того, щоб запастися ліками та медичними товарами, необхідними для реагування на нього. Про це свідчать дані, здобуті американською розвідкою, – повідомила інформаційна аґенція Associated Press.

 

Про те, що китайські лідери навмисно приховали поважність епідемії від світу на початку січня, йдеться в звіті від першого травня розвідки Міністерства внутрішньої безпеки США. Документ, який міститься на чотирьох сторінках, потрапив у розпорядження Associated Press. «Китай збільшив імпорт і скоротив експорт предметів медичного призначення. Він спробував приховати це, заперечуючи наявність експортних обмежень, заплутуючи і затримуючи надання своїх торгівельних даних», – йдеться в звіті.

 

Зокрема, в документі зазначено, що в січні Китай наростив імпорт лікарських масок, захисних костюмів і рукавичок. «Ці висновки ґрунтуються на 95 відсотках вірогідності того, що зміни Китаю в імпорті та експорті виходили за межі норми», – наголошено в звіті.

 

Паралельно, впродовж більшої частини січня, влада КНР приховувала від Всесвітньої організації охорони здоров'я високу ступінь заразності коронавірусу, щоб виграти час на закупівлі.

 

Китайські чиновники перешкоджали, аби були почуті ті вітчизняні лікарі, котрі на ранньому етапі попереджали про небезпеку вірусу SARS-CoV-2. Офіційний Пекін постійно применшував загрозу спалаху недуги.  

 

Напередодні розвідувальний альянс західних держав Five Eyes, куди входять США, Австралія, Нова Зеландія, Канада і Велика Британія, зробив консенсусний висновок про те, що влада Китаю від самого початку цілеспрямовано приховувала або нищила дані про спалах нового коронавірусу, створивши загрозу для людства.

04.05.2020

До теми

Коли мозок навчився опрацьовувати мову?
В мозку виявили мережу еволюційного походження мови.
04.05.20 | | Наука
Як культова фізична стаття 1970-х описала коронавірус
Кліффорд Бренґвін
Стаття Філа Андерсона “Більше означає інакше” описує, як різні рівні складності потребують нових способів мислення. Поки вірус розмножується і поширюється, це саме те, чого потребує людство.
02.05.20 | | Наука
Яка різниця між кітчем і мистецтвом?
Клаус-Крістіан Карбон
Експерти в галузі перцептивної і соціальної психології з’ясовують основи мистецького впливу.
01.05.20 | | Наука
Кара Божа – епідемія
Анастасія КРИВЕНКО
Згідно з міфологічними уявленнями українців, масові захворювання та моровиці траплялися людям як кара за брак чеснот. Втім, безпорадний страх доводив їх і до кривавих розправ над невинними.
01.05.20 | | Галичина
Безкарні атентати кремлівських кілерів
Максим МУЛЯР
Атентати за кордоном стають уже звичним інструментом в арсеналі російських спецслужб. Безкарність кремлівських кілерів надихає їх на чимраз нові «подвиги». 
01.05.20 | | У світі
Феномен Турина
Роман Яців
Свого часу він теж не був відомий у масовій культурі, але для знаючих людей, для інтелігенції, був дуже авторитетною фігурою. Це сторінка історії не тільки українського малярства, але й освіти, фотосправи.
01.05.20 | | Штука
Український ефективний R₀ і ковід-прогноз
Орест Друль
Оцінка ефективності зміни практик фізичного дистанціювання та прогноз динаміки епідемії 
01.05.20 | | Україна
Скарловатіле покоління
Мар'ян ХОМЯК
Галицька преса міжвоєнного десятиліття рясніє дописами про тривожну ситуацію занепаду села: як про п’янство і злодійство, так і про впливи міської моди
30.04.20 | | Минуле

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.