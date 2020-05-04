Китай приховував загрози коронавурісу, щоб наростити запаси медичних товарів.

Такого висновку дійшли американські спецслужби, вивчаючи китайський імпорт і експорт.

Китай навмисне приховав масштаби епідемії коронавірусу SARS-CoV-2 і не повідомляв, наскільки заразним є це захворювання, ще й для того, щоб запастися ліками та медичними товарами, необхідними для реагування на нього. Про це свідчать дані, здобуті американською розвідкою, – повідомила інформаційна аґенція Associated Press.

Про те, що китайські лідери навмисно приховали поважність епідемії від світу на початку січня, йдеться в звіті від першого травня розвідки Міністерства внутрішньої безпеки США. Документ, який міститься на чотирьох сторінках, потрапив у розпорядження Associated Press. «Китай збільшив імпорт і скоротив експорт предметів медичного призначення. Він спробував приховати це, заперечуючи наявність експортних обмежень, заплутуючи і затримуючи надання своїх торгівельних даних», – йдеться в звіті.

Зокрема, в документі зазначено, що в січні Китай наростив імпорт лікарських масок, захисних костюмів і рукавичок. «Ці висновки ґрунтуються на 95 відсотках вірогідності того, що зміни Китаю в імпорті та експорті виходили за межі норми», – наголошено в звіті.

Паралельно, впродовж більшої частини січня, влада КНР приховувала від Всесвітньої організації охорони здоров'я високу ступінь заразності коронавірусу, щоб виграти час на закупівлі.

Китайські чиновники перешкоджали, аби були почуті ті вітчизняні лікарі, котрі на ранньому етапі попереджали про небезпеку вірусу SARS-CoV-2. Офіційний Пекін постійно применшував загрозу спалаху недуги.

Напередодні розвідувальний альянс західних держав Five Eyes, куди входять США, Австралія, Нова Зеландія, Канада і Велика Британія, зробив консенсусний висновок про те, що влада Китаю від самого початку цілеспрямовано приховувала або нищила дані про спалах нового коронавірусу, створивши загрозу для людства.