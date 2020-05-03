Західна розвідка звинуватила Китай у смертельному для людства «замаху на прозорість».

Влада Китаю з самого початку цілеспрямовано приховувала або нищила дані про спалах нового коронавірусу, створивши загрозу для людства, таким є консенсусний висновок розвідувального Альянсу "Five Eyes", куди входять США, Австралія, Нова Зеландія, Канада і Велика Британія.

Про це йдеться в 15-сторінковій доповіді Альянсу, пише австралійська газета "The Daily Telegraph"

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Ось деякі виявлені розвідками факти, які, згідно публікації газети, лежать в основі цього висновку.

Докази передачі вірусу від людини людині були у Китаю ще на початку грудня. Тоді симптоми, що нагадують пневмонію, з'явилися у чоловіка, пов'язаного з вуханьським ринком морепродуктів, а через п'ять днів – у його дружини. Однак, влада Китаю офіційно визнала можливість передачі вірусу від людини до людині тільки 20 січня наступного року.

З 31 грудня китайська влада почала цензурувати в пошукових системах і соціальних мережах фрази "вуханьская невідома пневмонія", "вуханьский ринок морепродуктів" і "різновид атипової пневмонії".

Китайський уряд змушував лікарів, які висловлювалися про новий вірус, мовчати або вони "зникали". 1 січня за "поширення чуток" було заарештовано вісім лікарів з Вуханю, які попереджали про нову хворобу.

Китайська влада вимагала знищити зразки вірусів в лабораторіях і відмовилася надати біоматеріали іноземним вченим, які працювали над створенням вакцини, вибілила вапном всі будівлі вуханьського ринку морепродуктів, закрила Шанхайську лабораторію для "ректифікації", ввела цензуру Міністерства науки і техніки стосовно публікацій наукових праць на цю тему, приховала дані про безсимптомних носіїв інфекції.

23 січня китайська влада закрила Вухань, але тиснула, погрожуючи санкціями у відповідь, на сусідні країни, а також на США, Індію, Австралію, Італію на інші країни ЄС, щоб вони, захищаючи себе від поширення вірусу, не вводили обмежень на рейси з Китаю.

В китайських соціальних мережах з'явилися чутки про те, що "нульовою пацієнткою" з COVID-19 була дослідниця з Вуханьського Інституту вірусології Хаун Янь Лін. Інститут цю інформацію офіційно спростував. Однак, сама Хаун Янь Лін зникла, її біографія з сайту інституту видалена, і ніяких доказів того, що дослідниця ще жива, нема.

Команда науковців Вуханьської лабораторії під керівництвом під Ші Чженлі (газета зазначає, що ключові фігури команди були навчені або працювали в австралійській лабораторії здоров'я тварин CSIRO, де вони проводили фундаментальні дослідження смертельних патогенів у живих кажанів, включаючи SARS, в рамках досі триваючого партнерства) в 2013 році виділила зразки коронавірусів, зібравши екскременти кажанів в печері в провінції Юньнань. Принаймні, один з приблизно 50 зразків, які знаходилися в лабораторії, на 96,2% генетично збігався з COVID-19. Працюючи спільно з Університетом Північної Кароліни, команда Ші Чженлі аналізувала, чи можуть коронавіруси передаватися від кажанів до інших ссавців. У 2015 році дослідники дійшли до висновку, що вірус, подібний до того, що викликав атипову пневмонію (SARS), може безпосередньо передаватися від кажанів людині і при цьому відсутні можливості її вилікувати. У березні 2019 року Ші Чженлі зі співавторами опублікувала в медичному журналі Viruses роботу, в якій заявила про "нагальну необхідність вивчати коронавіруси кажанів у Китаї, щоб зрозуміти їхню здатність викликати новий спалах. Дуже ймовірно, що майбутні спалахи коронавірусів, подібні до атипової пневмонії SARS чи MARS, будуть походити від кажанів, існує підвищена ймовірність того, що це станеться в Китаї". Сама Ші Чженлі заперечує, що вірус міг "втекти" з її лабораторії, хоч зізналася, що, дізнавшись про спалах невідомої хвороби, мала таку підозру і перевірила всі наявні в лабораторії віруси.

В цьому пункті розвідки різних країн розійшлася в оцінках походження вірусу. Розвідка США (точніше ¾ організацій спільноти американської розвідки) вважає високоймовірним, що COVID-19 міг витекти з лабораторії у Вуханю. Австралійська ж розвідка оцінює ймовірність цієї версії всього у 5%, вважаючи, що вірус таки виник на ринку у Вуханю.

Газета нагадує, що після відвідин вуханьського Інституту вірусології американськими науковцями та дипломатами в січні 2018 року посольство надіслало у Вашингтон стурбовану телеграму про неадекватні методи безпеки і слабкий технічний персонал, зокрема в лабораторії, де велися дослідження коронавірусів кажанів.

Вже в поточному році, 6 лютого, науковці Південно-Китайського технологічного університету опублікували дослідження, в якому прийшли до висновку, що “коронавірус-вбивця, ймовірно, походить з лабораторії у Вуханю. Тому треба підвищити рівень безпеки в лабораторіях з високим ризиком біологічної небезпеки". Пізніше стаття була відкликана, бо, за словами автора Ботао Сяноя "не була підтверджена прямими доказами".

КЛЮЧОВІ ДАТИ В ПРИХОВУВАННІ COVID-19

9 листопада 2015 року:

Вуханьський інститут вірусології опублікував дослідження, яке показує, що вони створили новий вірус в лабораторії SARS-CoV.

6 грудня 2019 року

Через п'ять днів після того, як у чоловіка, пов'язаного з рибним ринком Вуханю, з'явилися симптоми пневмонії, його дружина захворіла на неї, що припускає передачу інфекції від людини до людини.

27 грудня

Органи охорони здоров'я Китаю повідомили, що нова хвороба, яка вразила на той час близько 180 пацієнтів, була викликана новим коронавірусом.

26-30 грудня

Докази появи нового вірусу з'являються в пацієнтів Вуханю.

31 грудня

Китайська влада починає цензурувати соціальні мережі на фрази, пов'язані з вуханьською невідомою пневмонією.

1 січня 2020 року

Арештовано і засуджено вісім вуханьських лікарів, які попереджали про новий вірус.

3 січня

Головне управління охорони Здоров'я Китаю видає наказ про нерозголошення даних про нову хворобу.

5 січня

Вуханьська муніципальна комісія охорони здоров'я припиняє випускати щоденні оновлення про нові випадки захворювання, пауза триває до 18 січня.

10 січня

Експертна група Національної комісії охорони здоров'я, відправлена у Вухань, заявляє, що, що спалах хвороби "знаходиться під контролем" і перебуває в основному в "м'якому стані".

12 січня

Влада закрила на "ректифікацію", лабораторію професора Чжан Юнчженя в Шанхаї – на наступний день після того, як вона вперше поділилася даними геномної послідовності зі світом.

14 Січня

Голова Національної комісії охорони здоров'я КНР Ма Сяовей в приватному порядку попереджає колег, що вірус, швидше за все, стане великою подію у сфері громадської охорони здоров'я.

24 січня

Чиновники в Пекіні забороняють Інституту вірусології Вуханю поділитися зразками ізолятів з техаським університетом.

6 лютого

Посилюється інтернет-контроль над платформами соціальних мереж Китаю.

9 лютого

Зникає журналіст і місцевий бізнесмен Фанг Бін.

17 квітня

Вухань запізніло піднімає свої офіційні показники смертності.