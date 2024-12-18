Європарламент звинуватив Росію в поширенні історичних фальсифікацій.

Таким чином Кремль, за твердженням євродепутатів, намагається виправдати війну проти України.

Кая Каллас

Росія застосовує дезінформацію та оперує навмисно перекрученими історичними фактами, щоб проводити свою імперську політику та виправдовувати аґресивну війну проти України. Про це заявили доповідачі на дебатах, присвячених проблемі дезінформації та фальсифікацій, що використовуються Росією, які відбулися в Європейському парламенті у Страсбурзі у вівторок, 17 грудня. Промовці-євродепутати висловили впевненість, що кампанії з маніпулювання інформацією координуються та фінансуються російським урядом і є однією з основ державної політики РФ, тому вони становлять загрозу не лише для України, а й для всієї демократичної спільноти.

«Російська влада переписує підручники історії (…), привносячи до шкіл пропаганду імперської війни та промиваючи мізки дітям вже багато років. І це має очевидні наслідки. Росія саджає до в'язниць власних істориків і знищує організації, які шукають правду. Наприклад, Юрій Дмитрієв, завдяки якому було знайдено жертви сталінських репресій у Карелії. Ми все це вже бачили. Ми бачили це у дії в Радянському Союзі», – заявила верховна представниця ЄУ зі закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас, яку цитує телерадіокомпанія Deutsche Welle.

За словами пані Каллас, кампанії з дезінформації, які проводить Кремль, є головним елементом гібридної війни, фронт якої «проходить через наші власні демократії, університети, парламенти, ЗМІ та інші інститути». «Таким чином Москва намагається вплинути на внутрішню політику в країнах-членах Євроунії і послабити підтримку України. Дезінформація чи спотворена інформація, що є правдою лише частково, досягає широкої аудиторії через соціальні мережі. Вона буквально у нас у кишенях, на наших телефонах, у наших додатках», – нарікала Каллас. На її думку, найкращий спосіб протистояти дезінформації полягає у її викритті, наданні фактів та в підтримці незалежних медіа. Шефиня європейської дипломатії також нагадала, що у ЄУ боротьбою з російською пропагандою займається спеціально створена у 2015 році служба – East Stratcom Task Force.

Литовський євродепутат від групи соціалістів, історик за освітою Витеніс Андрюкайтіс (Vytenis Andriukaitis) нагадав, що Кремль не вперше застосовує фальсифікацію історії для виправдання ідеології. За його словами, ця доктрина є основою всіх тоталітарних режимів. «Я, напевно, єдиний тут, народжений у сталінському ГУЛАГу 1951 року, мої батьки були заарештовані та депортовані 1941 року», – розповів політик. Андрюкайтіс закликав Єврокомісію «вжити всіх необхідних заходів, щоб провести оцінку фашистської ідеології Путіна і прирівняти її до фашистського режиму Муссоліні та нацистського режиму (Гітлера – ред.)».

Резолюцію «Дезінформацію та історичну фальсифікацію Росії для виправдання її агресивної війни проти України» буде винесено на голосування під час січневої сесії Європарламенту.