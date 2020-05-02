Андрей Шептицький після знахідки в архіві Ватикану може стати Праведником народів світу.

Якраз напередодні коронавірусного карантину Ватикан відкрив архіви Пія XII, Папи з 2 березня 1939 по 9 жовтня 1958, тобто під час Другої світової війни і Голокосту. Німецькі дослідники скористалися короткою можливістю і, як тепер виявилося, знайшли лист митрополита Андрея Шептицького від серпня 1942 року з характеристикою німецького режиму як "відверто диявольського", що в умовах нацистської окупації було тяжким злочином — така відвертість формулювань наражала митрополита Андрея на смертельну небезпеку.

У листі до Папи митрополит Андрей Шептицький повідомляв Ватикан про жахливі злочини нацистів, зокрема винищення сотень тисяч євреїв. Через місяць американські дипломати передали Папі секретну доповідь про масові вбивства євреїв з Варшавського гетто. У ньому було зазначено, що близько 100 000 осіб було вбито у Варшаві та її околицях, і додавалося, що ще 50 000 людей були вбиті у Львові в окупованій німцями Україні. Доповідь базувалася на інформації, отриманій із женевського відділення Єврейського агентства для Палестини. Вашингтон хотів знати, чи може Ватикан підтвердити це зі своїх власних джерел. Але Ватикан заявив Вашингтону, що не може підтвердити повідомлення Єврейського агентства. Підставою для цього, як повідомив німецький дослідник Губерт Вольф гамбурзькому тижневику "Die Zeit", послужив меморандум співробітника Державного секретаріату, Анджело Делл'Аква, де він застерігав від того, щоб вірити єврейській доповіді, тому що євреї "легко перебільшують", а "східняки" — йшлося про митрополита Шептицького — "реально не є зразком чесності.”

Впливова ізраїльська газета "The Jerusalem Post" висловлює припущення, що нові матеріали можуть переламати опір Яд Вашем, який вважає Шептицького колаборантом, і визнати його Праведником народів світу, а також посприяти його беатифікації католицькою Церквою.

Публікуємо переклад цієї статті Цнаан Ліфшіц в "The Jerusalem Post" (2 травня 2020 року, рубрика "Діаспора").

З'явилася нова інформація про українського священника, який рятував євреїв під час Голокосту

Тоді Андрей Шептицький очолював Українську Греко-Католицьку Церкву. Нова інформація про Шептицького дає його прихильникам новий шанс вшанувати його історичні заслуги.

Папа Пій XII, що очолював католицьку Церкву в роки Другої світової війни, має не найкращу репутацію в єврейській спільноті.

Хоча він переховував деяких євреїв у церквах під час Голокосту, велика кількість історичних свідчень, включаючи певні дослідження Джона Корнуелла, вказують, що Пій XII "допоміг Гітлеру прийти до влади" і "збаналізував Голокост, незважаючи на те, що достовірно знав його справжні масштаби". У 1999 році Корнуолл написав книгу під назвою "Папа Гітлера", і з тих пір це прізвисько прижилося.

Архіви Пія XII у Ватикані на короткий час відкрили минулого місяця, якраз перед тим, як спалах коронавірусу став серйозною пандемією. Religious News Service на цьому тижні в деталях повідомило, що німецькі дослідники знайшли ще більше доказів того, що Пій XII був добре обізнаний про геноцид євреїв і мало що зробив в протидії цьому.

Але архіви також проливають нове світло на менш відому, але важливу постать у цій історії: Андрея Шептицького, який на той час очолював Українську Греко-Католицьку Церкву.

Вже віддавна лунають заклики зробити Шептицького Праведником народів світу — ізраїльське звання для неєвреїв, які ризикували своїм життям, щоб врятувати євреїв від Голокосту. Але Яд Вашем, ізраїльський Меморіал голокосту, чинив цьому опір. Нова інформація про Шептицького дає його прихильникам новий шанс вшанувати його історичні заслуги.

Тло

Як вважає багато істориків, зокрема й історик Єльського університету Тімоті Снайдер, Шептицький та його брат Климентій, який вже визнаний Праведником, переховували понад сотню євреїв у монастирях і організовували групи, які допомагали їм переховуватися. Андрей Шептицький також публічно протестував проти вбивства євреїв і засуджував своїх парафіян за участь у насильстві.

Народжений у знатній польській родині в Україні у 1865 році, Андрей Шептицький прийняв духовний сан, незважаючи на опір свого батька. Климентій, який був на чотири роки молодший за Андрея, пішов шляхом старшого брата. Андрей вільно розмовляв на івриті і був постійним донором єврейської справи на Львівщині, де мешкав.

Але водночас Андрей Шептицький привітав німецьку інвазію в Радянський Союз 1941 року і вислав українським солдатам, що воювали разом з нацистами у складі дивізії Ваффен-СС "Галичина", капеланів.

Рішуче не сприймаючи антирелігійного Радянського Союзу – який був ворогом Німеччини, коли нацисти окупували Україну – Шептицький бачив, як писав Снайдер у 2009 році на захист Шептицького, німців "ненадовго як визволителів".

Це, за словами Снайдера, "печальне рішення " стало перепоною на шляху визнання Шептицького [Праведником] та його католицької беатифікації, яка також блокується і через опір польських священнослужителів – хоча і з причин, пов'язаних зі складною історією між двома цими націями.

Починаючи з 1960-х років Яд Вашем відхилив щонайменше десяток запитів визнати Шептицького, хоча в минулому музей вшанував нацистських активістів і лоялістів, в тому числі Оскара Шиндлера і Ганса Кальмаєра.

У 2013 році Антидифамаційна ліга ушанувала Шептицького премією Яна Карського "Відвага рятувати".

Новий доказ

В архівах Ватикану дослідники з Мюнстерського університету виявили, що Шептицький написав Папі лист, в якому говорилося про 200 тисяч євреїв, вбитих в Україні під час "відверто диявольської" німецької окупації.

Написати такий лист, повний зміст якого ще не опубліковано, було тяжким злочином в умовах нацистської окупації — і тому може розглядатися як новий доказ того, що Шептицький ризикував своїм життям, рятуючи євреїв.

"Це також може мати великий вплив на те, чи буде відновлено розгляд справи «Яд Вашем»",– сказав Берел Родал, засновник української єврейської організації Encounter, яка сприяє діалогу між євреями і неєвреями-українцями.

Німецькі дослідження виявили, що співробітник Державного секретаріату Ватикану при Пію XII Анджело Делл'Аква, що став згодом кардиналом, попереджав у своєму меморандумі, що не варто вірити повідомленням Єврейського агентства про Голокост, оскільки євреї "легко перебільшують." Він також відкинув і оцінку Шептицького, сказавши, що "східняки реально не є прикладом чесності".

Родал зазначив, що у цій справі Яд Вашем занадто довго опирався тиску, в тому числі з боку Снайдера і головного рабина України.

"Тиск не поможе. Яд Вашему для того, щоби змінити своє рішення і не виглядати непослідовним, необхідно отримати новий матеріал. Можливо, цей лист і стане таким матеріалом", — сказав Родал.

Представник Яд Вашему зазначив, що експерти "стежать за новинами, які надходять з Ватикану."

"Ми сподіваємося, що після того, як криза у сфері охорони здоров'я мине, ми зможемо відновити регулярну роботу і вивчити ці документи з перших рук, – сказав цей представник. – Тоді історики будуть краще розуміти всі їхні наслідки.”