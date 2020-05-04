Ватиканський меморандум, Шептицький і Голокост

Нещодавно німецький вчений Губерт Вольф дав інтерв'ю, в якому повідомив, що він ідентифікував раніше невідомі документи в архівних збірках Ватикану 1939-1958 років, які були ненадовго відкриті в березні цього року. Я сам мав можливість переглянути деякі з нових доступних справ до того, як Італія і Ватикан закрилися через коронавірусний карантин.

Вольф окремо вирізняє меморандум, написаний функціонером Ватикану стосовно прохання американського уряду допомогти підтвердити достовірність повідомлень про нацистський Голокост, що чиниться проти єврейського народу. У меморандумі також згадуються повідомлення на цю тему від греко-католицького архієпископа Львівського митрополита Андрея Шептицького.

В якості передісторії Вольф навів лист, який Шептицький написав папі Пію XII в серпні 1942 року. Він також висловив припущення про історичне значення цієї записки. Інші журналісти підхопили його ремарки і запустили гучні і сенсаційні статті, подаючи теорії Вольфа як незаперечні факти. Виглядає, що, що дехто з них не зверталися до інтерв'ю, і зрозуміли, що Вольф разом з тим стверджував, що саме він виявив лист Шептицького 1942 року. Але це зовсім не так.

Маючи більш ніж 20-річний досвід досліджень у різних збірках Ватикану, я зазвичай помічаю, коли щось не так у повідомленнях про ці архіви. Найясніше пояснення контексту меморандуму пропонує Маттео Луїджі Наполітано в своїй статті про те, як слід проводити дослідження серед нововідкритих Ватиканських досьє (її англійський переклад не найкращий). Наполітано наводить точну архівну цитату внутрішнього меморандуму монсеньйора Анджело Дель Аква від 3 жовтня 1942 року (ARSR, AA.EE.SS., Extracta, Germania 742, f. 25). Оскільки англійський переклад Наполітано незграбний, я пропоную тут свій власний переклад:

Без сумніву, новини, що містяться в листі посла Тейлора, дуже серйозні. Але виникає необхідність упевнитися, що вони відповідають істині, так як пересада природня навіть серед євреїв. На мою скромну думку, недостатньо основуватися на інформації, поданій рутенським католицьким митрополитом-архієпископом Львівським і синьйором Мальвецці (східняки так само не є зразком щирості). Але якщо ми приймемо цю новину як правдиву, то було би доречно з великою розсудливістю підтвердити її містеру Дж. Тіттману, оскільки я також відчуваю щось політичне (якщо не чисто політичне) в ініціативі американського уряду. У разі підтвердження Святішим Престолом його можуть оприлюднити. І це може призвести до неприємних наслідків не тільки для Святішого Престолу, але і для самих євреїв, які знаходяться в руках німців і які можуть зазнати посилення ненависних і варварських заходів, що чинять проти них.

Відомості, наведені "рутенським католицьким митрополитом-архієпископом Львівським", стосуються листа Шептицького, адресованого папі Пію XII, датованому 29-31 серпня 1942 року. Стосовно про його недавнього відкриття: цей документ був опублікований 53 роки тому в збірнику "Actes et Documents du Saint-Siège" [ADSS], vol. 3/2, документ № 406, сторінки 625-629. На сторінці 628 є фотографія однієї зі сторінок рукописного документа. Добрий англійський переклад цього листа можна знайти тут.

Лист від 29-30 серпня 1942 року є, мабуть, найінформативнішим з приблизно тридцяти листів, які митрополит написав до Риму під час Другої світової війни. Більшість з них були адресовані кардиналу Ежену Тіссерану, главі Ватиканського департаменту, відповідального за Східні Церкви (Священна Конґреґація Східних Церков, як її тоді називали). Шептицький також адресував близько семи листів безпосередньо папі Пію XII, а кілька інших – Папському державному секретарю кардиналу Луїджі Мальоне. Митрополит також спілкувався з трьома іншими церковниками в Римі: він послав 30 листів своєму єпископу-помічнику Іванові Бучку, щонайменше чотири – головному настоятелю єзуїтів і три – отцю Кирилу Королевському.

У наступних листах до єпископа Бучка митрополит Андрей пояснив, чому раніше він не подав більш відвертої і докладної інформації. Оскільки його кур'єри були схоплені і заарештовані, Шептицький не хотів посилати деталі, які могли потрапити не в ті руки "навіть у Римі." Ця згадка з листа від 3 травня 1943 року, ймовірно, стосується перехоплення фашистськими агентами, які були союзниками гітлерівського режиму. Це також може пояснити, чому лист Папі від березня 1942 року так і не було відправлено. Швидше за все, він був замінений більш детальним серпневим рапортом, відправленим, коли був знайдений надійний кур'єр.

Посилання в записці на те, що "східняки" (східні католики і православні) не є "зразком щирості", означає, що у куріального чиновника, про якого йде мова, Анджело Делл'Аква, були деякі сумніви в правдивості інформації від митрополита. Але чому це так було? Хоча більшість пояснень зосереджуються на розшифровці зауважень Делл'Аква стосовно єврейських джерел, я б запропонував коротке пояснення коментарів про Шептицького.

У Папській бюрократії (Римській Курії) існує цілий ряд окремих департаментів. Найбільш впливовим є Державний секретаріат, глава якого нагадує прем'єр-міністра Папи і модератора всієї куріальної системи. Інший відділ – це Конґреґація Східних Церков, або Східна Конґреґація, як вона загально відома вже майже сто років. Кожен відділ має своє власне портфоліо і свій погляд на церковні справи, а також на ті питання, які впливають на Церкву ззовні. Кожен департамент змагається за вухо Папи і сподівається, що їхній погляд на речі превалюватиме і стане політикою Ватикану.

Одним з обов'язків Державного секретаріату є розгляд політичних питань і відносин з суверенними суб'єктами. Таким чином, він дотримується певною мірою політичних поглядів. Східна Конґреґація піклується про благополуччя Східних Церков. І вона тримається східного погляду. На початку ХХ століття Державний секретаріат спирався на такі джерела інформації, як польський посол і польські латинські ієрархи. І один, і другі репрезентували польську точку зору, яка була антагоністичною до східних Церков. В українців не було дипломатичного представника, щоб презентувати свої погляди у Ватикані. Тому не дивно, що Державний секретаріат вельми підозріло ставився до Андрея Шептицького. З іншого боку, Східна Конґреґація, очолювана сходознавцем Еженом Тіссераном, розуміла і високо цінувала погляди Шептицького та його плани. Коли мова заходила про Шептицького, то Пій XII вислуховував свій дипломатичний Секретаріат, але зазвичай прислухався до порад свого східного експерта Тіссерана.

Якщо серпневий лист 1942 року не говорить нам нічого такого, чого б ми вже не знали протягом 50 років, то є й інші листи Шептицького, ще не оприлюднені, які стосуються ситуації на Україні та Голокосту. Нижче наводиться витяг з його листа Тіссерану, датованого 28 грудня 1942 року:

Терор посилюється. За останні два місяці вони стратили у Львові, навіть без суду, понад 70 тисяч євреїв. [...] Продовжуються також арешти. З дня на день стає все ясніше, що це спрямовано на винищення всієї інтелігенції, як українців, так і поляків.

А ось витяг з його листа до Бучка, датованого 30 січня 1943 року:

З кожним днем з'являється все більше доказів того, що вони хочуть повністю знищити нас. Наприклад, одному семінаристові, який працює у Великій Україні, довірливо зізнався німецький начальник, що план для країни такий: залишити у всій Україні тільки півмільйона людей. А на його запитання: "А як же інші? " – він отримав відповідь: "Ну, це ж очевидно..." І дійсно, з кожним днем це стає все більш очевидним. Вони поміщають ув'язнених і робітників в такі умови, що абсолютно ясно: вони хочуть, щоб більшість з них загинуло. Люди похилого віку в різних місцях бояться просити допомоги, бо тих, хто просить, заарештовують і розстрілюють протягом години. Так були розстріляні кілька людей похилого віку, які жили при Святому Юру у Львові. У селах і містах людей розстрілюють щодня, причому не тільки без суду, але й без будь-якої причини. Тюрма на вулиці Лонського у Львові постійно наповнюється, але потім порожніє. Їх відвозять на машинах, щоб убити десь в іншому місці. Недавно заарештували отця Ковча, і дехто каже, що це ще не кінець. У в'язницях і таборах (найгірше в Аушвіці, де з багатьма бандерівцями перебуває Дяків). Ви знаєте про долю євреїв у Львові. За останні два місяці загинуло близько 60 тисяч. Я не знаю, коли відправлю цей лист. Нунцій [Орсеніґо] його не візьме, тому, можливо, через мережу Мальтійського ордена.

Annales Ecclesiae Ucrainae