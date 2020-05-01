Українські непарламентські партії виступили проти узурпації "слугами" місцевих виборів.

Українські позапарламентські партії виступили з колективним зверненням проти ініційованих "Слугою народу" змін до виборчого законодавства, котрі забезпечать великим партіям узурпувацію влади у місцевих органах влади й унеможливлять будь-яке партійне життя на низовому рівні.

Про це йдеться у зверненні, оприлюдненому з підписами від Української галицької партії, “Сили людей”, "Хвилі”, “Національної платформи”, “Правого сектору”, “ДемАльянсу”, "5.10", Патріотичної партії України”, “України соборної”.

Автори звернення зазначають, що "страх програшу на місцевих виборах підштовхує партію влади вигадувати нові правила до виборчого кодексу": спершу Верховна Рада підняла у 40 разів виборчу заставу на місцевих виборах, а згодом "Сила народу" виступила з ідеєю внести зміни до Виборчого кодексу, котрі зобов'язали би всі партії, які хочуть балотуватися у місцеві органи влади, балотуватися одночасно по всій території України – у 2/3 виборчих округів.

"Усі учасники виборів будуть входити до ОДНІЄЇ величезної партії, яка покриє всю Україну", – пояснюють автори звернення.

Понад те, для того, щоб партія взяла участь у розподілі мандатів, вона муситиме набрати щонайменше 5% по всій території України. "Навіть якщо весь населений пункт одноголосно проголосує за свого мера та депутатів, але їхня партія не переможе на національному рівні, то начебто законним шляхом ця перемога мера не буде зарахована", – обурюються автори звернення.

"Встановлення національного виборчого бар’єра у 5% на місцевих виборах – це те, що науковці називають процесом партизації влади. По суті – це насильницький примус всіх політиків на місцевому рівні балотуватися від одної провладної партії, яка стовідсотково виграє вибори. Процес монополізації буде завершено та сягне масштабів “Єдіной Росіі”, – йдеться у заяві.

Пропоновані ідеї зупинять і децентралізаційну реформу.

"Якщо влада опиниться в руках однієї партії – це породить новий гібрид КПРС. Якщо на рівні міст та громад зникне конкуренція між політичними силами, це в першу чергу вдарить по правах та свободах людини та знищить будь-які надії на економічний розвиток. На місцях відбуватиметься те саме, що ми сьогодні бачимо на національному рівні: влада буде захищати крупний капітал, знищуючи малий та середній бізнес. Монополізація завжди має однаковий результат – активних людей кидають за ґрати, а хліб неодмінно дорожчає", – пояснюють автори заяви.

Активісти попередили владу, що залишають за собою право протистояти узурпації влади на всіх рівнях, а також закликали громадян "за жодних умов не погоджуватись на створення єдиної монополії влади". "Це конституційне право кожного – бути обраними усім тим, хто подолає виборчий бар’єр у кожну місцеву раду", – йдеться у заяві.

Автори звернення резюмують, що монополізація влади – "це катастрофа, яку ми пережили у ХХ столітті, та не маємо права допустити у ХХІ".