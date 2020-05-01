Поліція відкрила справу через пом'якшення карантину Черкасами.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пригрозив кримінальним переслідуванням представникам міської влади Черкас, котра розпорядилася пом'якшити у місті карантин.

Про це Аваков написав на своїй сторінці у Twitter, коментуючи дозвіл мерії на роботу непродовольчих магазинів, ринків, парків і скверів, а також літніх майданчиків кафе і ресторанів із 1 травня.

Національна поліція відкрила кримінальну справу через порушення обмежувальних заходів виконавчим комітетом Черкаської міської ради. Правоохоронці стверджують, що виконком вийшов за рамки своїх повноважень, коли дозволив роботу перукарень, салонів краси, об’єктів спортивної інфраструктури, літніх майданчиків закладів ресторанного господарювання, магазинів з продажу непродовольчих товарів, електротоварів, меблів, книжкової продукції, ринків та ярмарків з продажу сільськогосподарської продукції та квітів, а також міських парків та скверів і розташованих на їхній території атракціонів.

"Керівництво міської ради зухвало ігнорує вимоги уряду України та свідомо у період пандемії наражає на небезпеку містян і жителів області. І це при тому, що на Черкащині зафіксовано 296 випадків захворювання на коронавірус (6 – за добу), з них 112 – у місті Черкаси, дев’ять осіб загинуло (1 – за минулу добу)", – прокоментували в поліції.

Правоохоронці запевнили, що індивідуальних порушників карантину, як і раніше, каратимуть. "З метою забезпечення виконання вимог чинного законодавства на території міста Черкаси поліцейські у складі мобільних груп проводитимуть превентивну роботу серед представників малого та середнього бізнесу, а у випадку ігнорування заборони та невиконання законних вимог – притягуватимуть порушників до адміністративної відповідальності за статтею 44-3 КУпАП", – поінформувала Нацполіція.

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко заявив напередодні, що місто не скасовує карантин, а лише пом'якшує його. Міська влада також дбає про усунення несправедливості.

"На мою думку, зараз відбувається соціальна несправедливість. Якщо я хочу купити банку фарби, то маю їхати тільки в "Епіцентр", а чому я не можу поїхати в інший будівельний магазин, де 2-3 особи перебувають", – сказав голова міста

На погляд Бондаренка, закриття парків та скверів є "безглуздим рішенням". Він дозволяє містянам гуляти і займатися спортом.

Голова Черкас також заявив, що послаблення карантину – то вимога мешканців.

"Під міськрадою на площі зібрались підприємці, які просили дозволити працювати. Виконком стоятиме на своєму рішенні. Щодо того, що ОДА зібралась ввечері, аби скасувати цей дозвіл: вони не мають таких повноважень. Від завтра всі, хто є у переліку, працюватимуть з дотриманням карантинних норм та використанням засобів захисту", – сказав він напередодні.

Між тим, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що влада Черкас наражає мешканців на небезпеку, і її дії "можуть призвести до катастрофічних наслідків"

Степанов заохочує правоохоронців дати оцінку місцевій владі.