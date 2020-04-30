Прем'єр-міністр Росії захворів на COVID-19.

Тимчасовим виконувачем обов'язків керівника російського уряду призначено помічника президента РФ Андрія Білоусова.

У прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна виявили коронавірус. Як повідомив російський інформаційний портал lenta.ru, про це сам керівник російського уряду повідомив президента РФ Володимира Путіна під час зустрічі в форматі відеоконференції.

Прем'єр додав, що дотримуватиметься самоізоляцію в зв'язку з недугою. Виконувачем обов'язків керівника кабінету міністрів на цей період він запропонував призначити помічника президента Андрія Білоусова. При цьому Мішустін запевнив Путіна, що уряд продовжить активну роботу і що сам він теж перебуватиме на постійному зв'язку.

Путін, своєю чергою, побажав Мішустіну швидкого одужання. «Думаю, що ви залишатиметися в такій же добрій формі, братимете участь у виробленні рішень щодо підтримки громадян», – висловив сподівання шеф Кремля. Путін теж зазначив, що згоден з його пропозицією призначити Білоусова тимчасовим виконувачем обов'язків прем'єр-міністра. Відповідний указ вже підписано.

За останню добу в Росії було виявлено понад сім тисяч нових випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість випадків зараження перевищила 100 тисяч.