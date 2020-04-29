Президентка Грузії закликала Україну не призначати Саакашвілі в уряд.

 

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі виступила зі спеціальною заявою через можливе призначення на посаду віцепрем’єра України колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. 

 

Лідерка Грузії закликала офіційний Київ не брати Саакашвілі до уряду, повідомляє "Радіо Свобода".

 

 

"Як глава держави я добре знаю, що в міжнародних відносинах неприпустимо втручатися у внутрішні справи та кадрову політику іншої держави, однак також неприпустимо і абсолютно незрозуміло обирати цю особу на будь-яку публічну посаду в український уряд, особу чиї кримінальні дії знайшли відображення не лише у вироку грузинської судової влади, а й у відповідному рішенні Європейського суду з прав людини. Не кажучи вже про те, що його звинувачують у тяжких корупційних злочинах", – йдеться у заяві Зурабішвілі від 28 квітня.

 

Голова держави також висловила сподівання, що інтереси України та Грузії "будуть більш цінними і захищеними, ніж вузькі політичні амбіції і розрахунки".

 

29.04.2020

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