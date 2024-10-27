ЦВК Грузії нарахував перемогу провладній «Грузинській мрії».

Опозиція не визнає офіційних результатів виборів і готується до протестів.

Правляча партія «Грузинська мрія», згідно з офіційними результатами, явно випереджає опозиційні партії на парламентських виборах, які відбулися в суботу, 26 жовтня. За результатами підрахунків понад 99 відсотків виборчих бюлетенів, опублікованими на офіційному сайті Центральної виборчої комісії, партія набирає 54,09% голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.

На другому місці з величезним відривом опинилася «Коаліція за зміни», за яку проголосувало 10,92% грузинів, на третьому – «Єдність – національний рух» Міхеїла Саакашвілі – 10,12%, на четвертому «Сильна Грузія» – 8,78%, на п’ятому – партія «За Грузію» – 7,76%. Ці чотири політичні сили належать до опозиції. Усі ці партії одержують депутатські мандати, оскільки подолали п’ятивідсотковий прохідний бар'єр.

Об’єднана грузинська опозиція відмовляється визнавати офіційні результати цих виборів, вважаючи їх брутально сфальшованими. Адже екзитполи, проведені незалежними демоскопічними інституціями, демонстрували цілком інші результати, де провладна партія аж ніяк не набирає й половини голосів.

Так, наприклад, опитування на виході з виборчих дільниць, проведене Edison Research Extipol на замовлення телеканалі Formula, давало об’єднаній опозиції 51,9, а провладній «Грузинській мрії» – 40,9%. За даними екзитполів, проведених Harris X на замовлення каналу «Мтаварі архі», «Грузинська мрія» має підтримку 42%, опозиційні ж партії набирають сумарно 48% голосів виборців. Про це повідомив грузинський інформаційний портал Apsny.ge. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі у своєму мікроблозі на платформі Х написала, покликаючись на свої джерела, що проєвропейська опозиція «перемагає з 52%».

Голова партії «Єдність – національний рух» Тінатін Бокучава назвала вибори «сфальшованими», а результати – «вкраденими». «Ми бачимо, що Центральна виборча комісія виконала брудне доручення (сірого кардинала чинної грузинської влади Бідзіни) Іванішвілі та оголосила результати, які показують, що олігарх Іванішвілі вкрав перемогу у грузинського народу і тим самим вкрав європейське майбутнє», – заявила вона. Лідер «Коаліції за зміни» Ніка Гварамія також заявив, що його партія не визнає результатів виборів: «Вибори вкрадені. Відбулася узурпація влади. Це конституційний переворот». Опозиціонери пообіцяли незабаром розпочати безтермінову акцію протесту.