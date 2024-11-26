14 грудня в Грузії пройдуть вибори президента.

Вперше голову держави обиратиме колегія виборців.

Парламент Грузії призначив наступні президентські вибори на 14 грудня. Проєкт відповідної ухвали, представлений на пленарному засіданні парламенту керівником законодавчого органу Грузії Шалвою Папуашвілі, був затверджений одностайно – 85 голосами. Про це повідомив інформаційний портал Apsny.ge. Проте в засіданнях наразі беруть участь лише члени правлячої партії «Грузинська мрія». Обрані до парламенту опозиційні депутати засідання бойкотують.

Президентський термін чинної голови держави Саломе Зурабішвілі завершується 16 грудня. Інавгурація нового президента відбудеться у третю неділю після виборів – 29 грудня.

Причому цього разу вибори пройдуть не шляхом всенародного голосування – голову держави обере колегія виборців. Колегію затверджує Центральна виборча комісія. Вона складатиметься з 300 членів, включно зі всіма 150 депутатами парламенту, 20 членами Верховної ради Автономної Республіки Абхазія, 21 членом Верховної ради Аджарії та 109 представниками місцевого самоврядування, репрезентованими пропорційно до підтримки, отриманої партіями на виборах 2021–2022 років.

Право на висування кандидата на посаду президента матиме не менш ніж 30 членів колегії виборців. Кожен член колегії зможе підтримати лише одного кандидата. У першому турі обраним вважатиметься кандидат, який одержав не менше двох третин голосів повного складу колегії. Якщо жоден кандидат не набере необхідної кількості голосів, проводиться другий тур голосування, де переможець визначається простою більшістю.

Ще одним нововведенням стане те, що президент Грузії обиратиметься на п'ятирічний термін. Каденція Саломе Зурабішвілі тривала шість років. Вона була обрана п'ятим президентом Грузії 28 листопада 2018 року, її інавгурація відбулася 16 грудня.

Нагадаємо, що 2017 року Грузія офіційно відмовилася від змішаної системи правління й стала суто парламентською республікою. У зв'язку з цим президент країни виконує переважно представницькі функції, всіма владними повноваженнями диспонує прем'єр-міністр.