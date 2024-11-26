14 грудня в Грузії пройдуть вибори президента.

Вперше голову держави обиратиме колегія виборців.

 

 

Парламент Грузії призначив наступні президентські вибори на 14 грудня. Проєкт відповідної ухвали, представлений на пленарному засіданні парламенту керівником законодавчого органу Грузії Шалвою Папуашвілі, був затверджений одностайно – 85 голосами. Про це повідомив інформаційний портал Apsny.ge. Проте в засіданнях наразі беруть участь лише члени правлячої партії «Грузинська мрія». Обрані до парламенту опозиційні депутати засідання бойкотують.

 

Президентський термін чинної голови держави Саломе Зурабішвілі завершується 16 грудня. Інавгурація нового президента відбудеться у третю неділю після виборів – 29 грудня.

 

Причому цього разу вибори пройдуть не шляхом всенародного голосування – голову держави обере колегія виборців. Колегію затверджує Центральна виборча комісія. Вона складатиметься з 300 членів, включно зі всіма 150 депутатами парламенту, 20 членами Верховної ради Автономної Республіки Абхазія, 21 членом Верховної ради Аджарії та 109 представниками місцевого самоврядування, репрезентованими пропорційно до підтримки, отриманої партіями на виборах 2021–2022 років.

 

Право на висування кандидата на посаду президента матиме не менш ніж 30 членів колегії виборців. Кожен член колегії зможе підтримати лише одного кандидата. У першому турі обраним вважатиметься кандидат, який одержав не менше двох третин голосів повного складу колегії. Якщо жоден кандидат не набере необхідної кількості голосів, проводиться другий тур голосування, де переможець визначається простою більшістю.

 

Ще одним нововведенням стане те, що президент Грузії обиратиметься на п'ятирічний термін. Каденція Саломе Зурабішвілі тривала шість років. Вона була обрана п'ятим президентом Грузії 28 листопада 2018 року, її інавгурація відбулася 16 грудня.

 

Нагадаємо, що 2017 року Грузія офіційно відмовилася від змішаної системи правління й стала суто парламентською республікою. У зв'язку з цим президент країни виконує переважно представницькі функції, всіма владними повноваженнями диспонує прем'єр-міністр.

26.11.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
«Письменник формується наодинці з собою»
Уляна Галич - Василь Махно
Вороги не можуть нас знищити, оце українське зерно проростає знову і знов. Але і ми ніяк не можемо здійснити остаточний екзистенційний прорив
23.11.24 | | Дискурси
“Маківка”: торжество і катарсис
Олеся Ісаюк
Символом трагедії став сюжет про стрільця, який після бою заглянув у рюкзак вбитого “москаля” — і знайшов там загорнутий у вишиваний рушник “Кобзар” Шевченка. 
22.11.24 | | Галичина
Майстри листопаду
Юрко ПРОХАСЬКО
Пізня осінь – холодний морґ мокрих міських тканин, анатомічний театр і заодно анатомічний музей цілого минулого року
22.11.24 | | Дискурси
Філософ очима поета: спокуса, повчання чи тролінґ?
Євген Нахлік
Вірш-анекдот Герберта «Пан Коґіто розповідає про спокушення Спінози» досі інтригує інтерпретаторів
22.11.24 | | Минуле
Оркестрова «Академія»: «INSO-Lviv» презентує освітню ініціативу.
Освітня платформа об’єднає на одній сцені талановитих молодих музикантів з Львівського державного музичного ліцею імені Соломії Крушельницької та досвідчених оркестрантів.
22.11.24 | | Галичина
Ми йдем вперід
Тарас Прохасько
У скрутну годину розраховувати на поміч і розуміння арійських батальйонів не варто. Свій український шанс вони проґавили.
21.11.24 | | Дискурси
Щодо річниці Казимира Вежинського та діапазону почуттів емігрантів
Дана Пінчевська
До 130-ої річниці від дня народження в Галичині, де він і прожив першу – найкращу – частину свого життя
21.11.24 | | Минуле
Про студентські «гусаки»
Юрій Винничук
Не раз, буваючи за кордоном, чув здивування, що у нас нема студентських корпорацій. А вони до війни були. І в країнах Балтії відразу відродилися. А в нас – ні
20.11.24 | | Дискурси

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.