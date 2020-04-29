Вільнюс стає суцільною кнайпою під відкритим небом.

Таким чином литовська влада пом’якшує режим карантину та підтримує гастрономічні заклади.

Столиця Литви, Вільнюс, перетворюється на велетенську кнайпу під відкритим небом. Місцеві органи влади дозволили барам та ресторанам без орендної плати встановлювати столики на вулиці так, щоб дотримуватися норм соціального дистанціювання. Таким чином країна поступово пом’якшує карантинні обмеження в зв’язку з пандемією коронавірусу. Про це повідомив сайт телеканалу Euronews.

Перші скасування обмежень в країні відбулися в понеділок, 27 квітня. По всій Литві запрацювали магазини, перукарні та салони краси, бібліотеки, музеї та кав’ярні. Проте кафе і ресторани все ж повинні дотримуватися суворих правил фізичної дистанції. Відновити роботу їм дозволили лише на відкритому повітрі, а клієнти, що сидять за різними столами, повинні перебувати на відстані не менше двох метрів один від одного.

Понад 160 кафе, барів та ресторанів подали заявки на влаштування столиків на відкритому повітрі в громадських місцях. Влада міста запевнила, що за необхідності можна буде забезпечити більше місця.

«Сквери, площі та вулиці – кнайпи, розташовані поблизу, зможуть безкоштовно встановлювати столи на відкритому повітрі в цьому сезоні і таким чином проводити свою діяльність під час карантину. Просто відкривайте, працюйте, утримуйте робочі місця та зберігайте Вільнюс живим», – закликав мер Вільнюса Реміґіюс Шимашюс. Він висловив жаль, що норми соціальної дистанції позбавили можливості долучити до цього процесу багатьох гастрономічних закладів у Старому місті ЮНЕСКО, де вузькі бруковані вулиці залишають мало місця для відповідного розташування столиків на свіжому повітрі.

Згідно з даними, оприлюдненими Університетом Джона Гопкінса, на даний момент у Литві 1344 випадки зараження коронавірусом. 44 особи померли від COVID-19.