Локдаун у Фінляндії: Українці не можуть ані виїхати, ані в'їхати.

Відносини України і Фінляндії наростають труднощами через незручності, спричинені пандемією коронавірусу. В Гельсінкі заявили, що країна може відмовитися від українських сезонних робітників після суперечливих заяв з боку Києва, пов'язаних із намірами недопустити витоку заробітчан. Окрім того, загострюється й інакша проблема: кількадесят українців не можуть виїхати із Фінляндії через карантин і перебувають під ризиком стати нелеґалами.

Постійний секретар Міністерства сільського господарства Яана Хусу-Калліо сказала в коментарі місцевій пресі: Фінляндію зачепили заяви українських урядовців про намір недопустити виїзду заробітчан. Фіни організували для 200 українців переліт на сезонні роботи, всупереч формальній забороні на виїзди закордон, – офіційний Київ відреаґував на це неґативно.

"Я сподіваюся, що виробники швидко відреаґують на цей меседж. Ми не зможемо більше залучати людей з України, принаймні найближчим часом. Нам потрібні швидкі рішення, тому що скоро розпочнеться весняний збір врожаю", – сказала Яана Хусу-Калліо, згідно з повідомленням видання "Європейська правда".

Цього року Фінляндія чекала на прибуття 1500 українських сезонних працівників, пише фінська преса. Але решті, крім цих 200, уже можуть не дозволити.

Посол Естонії в Україні Каймо Кууск у коментарі естонському виданню ERR розповів: "Були тривалі перемовини, і в підсумку Фінляндії вдалося переконати Україну. Але після доставки перших 200 людей у Гельсінкі уряд України призупинив подальші чартерні рейси і сезонних працівників більше не випускають за кордон". При тім пан посол каже, що Фінляндія розраховувала аж на 14 тисяч заробітчан.

Ця домовленість діяла аж до початку цього тижня. Так, іще вранці 27 квітня пресслужба авіакомпанії "МАУ" повідомляла, що найближчим часом з Борисполя виконають іще кілька рейсів до Фінляндії із громадянами України, які мають право на офіційне працевлаштування в цій країні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив, що закордонний бізнес чекає українського працівника. Він заявив, що відправляти їх за кордон "не логічно".

"Дійсно, звернення є. Але ми в Україні керуємося насамперед міркуваннями безпеки і здоров’я наших громадян. В умовах поширення пандемії будь-яка подорож – це наражання на небезпеку захворювання, особливо коли ця подорож здійснюється літаком", – сказав міністр.

Кулеба додав, що наразі всі сили уряду спрямовані на те, щоб повертати українців з-за кордону. "Тому на цьому тлі наразі нелогічним виглядає паралельно організовувати масові чартери на вивезення українців до країн, де теж продовжується пандемія з тією чи іншою мірою інтенсивності", – заявив Кулеба.

Міністр повідомив, що Україна готова переглянути свою позицію "в контексті зміни ситуації з пандемією коронавірусу".

І таки дійсно: українці мають клопіт із тим, щоби повернутися додому – зокрема, із тієї ж таки Фінляндії. Десятки українців застрягли у Фінляндії через закриті кордони і не знають, що їм робити далі через брак коштів.

"Це і сезонні працівники, у яких закінчуються контракти, це і туристи, і ті, хто приїхав до родичів", – сказав активіст української громади у Фінляндії Тимур Бабкін для видання YLE.

Фінська влада пропонувала українцям повернутися додому, використавши авіарейс у Білорусь – та цей маршрут надто дорогий. Оформити дозвіл на понаднормове перебування у Фінляндії теж не виходить – важко і дорого.

Влада визнає: відсутність документації може спричинити проблеми із правоохоронцями. "Людину можуть звинуватити у порушенні закону про іноземців, а це може привести до штрафу й початку депортаційного процесу", – сказав інспектор поліцейського управління Арі Йокінен. Відтак нелеґалам може загрожувати і заборона на в'їзд до країн EU.

У вівторок Посольство України у Фінляндії, реаґуючи на загострення проблеми, повідомило: МЗС і Мінінфраструктури опрацьовують можливості повернення в Україну співвітчизників.

"Організація авіарейсу значною мірою залежатиме від наявності достатньої кількості пасажирів. Наразі Посольство виходить з таких умов: організація рейсу може відбутися у період починаючи з 30 квітня 2020 року, ціна квитка, в залежності від умов перевізника, складатиме орієнтовно до 200 євро", – поінформували в амбасаді.