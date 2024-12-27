У Фінляндії затримали нафтовий танкер з тіньового флоту Росії.

Його запідозрили у пошкодженні трьох кабелів зв'язку у Балтійському морі

Прикордонна служба Фінляндії у четвер, 26 грудня, затримала і супроводила до узбережжя Порккала нафтовий танкер Eagle S, який пов'язують з російським тіньовим флотом. Існують підозри, що це судно причетне до пошкодження електрокабелів Estlink 2 між Естонією та Фінляндією. Про це повідомляє фінське видання Yle.

Стало відомо, що цей нафтовий танкер, який плаває під прапором Островів Кука, перевозив нафту з Росії до Єгипту. Окрім того, судно помітили у місці, де було прокладено кабелі.

Згідно з даними сервісу моніторингу морського руху Marinetraffic, судно суттєво сповільнило хід і здійснило нетиповий маневр саме в той момент, коли з'явилися перешкоди в роботі Estlink 2.

За словами міністра довкілля Кая Мюккянена (Kai Mykkänen), несправність наразі не загрожує енергетичній системі Фінляндії. «Інцидент, ймовірно, не вплине на ціну електроенергії найближчими днями», – запевнив міністр.

Нагадаємо, що за останні місяці в Балтійському морі сталося кілька інцидентів, пов'язаних з пошкодженням кабелів та трубопроводів. У всіх випадках до інцидентів прямо чи опосередковано причетна Росія.