У Фінляндії росіянам заборонили купувати нерухомість.

Відповідне рішення ухвалив парламент країни.

міністр оборони Антті Гяккянен

Парламент Фінляндії у п’ятницю, 11 квітня, одностайно схвалив законопроєкт про заборону для громадян Росії, які не є резидентами, угод із нерухомістю в країні. Про це повідомляє фінський телеканал Yle. Відповідно до закону, дозвіл на придбання нерухомості не буде надано особі, країна громадянства якої веде загарбницьку війну і може становити загрозу національній безпеці Фінляндії.

Резидентам Фінляндії з російським громадянством потрібно буде отримати дозвіл на купівлю нерухомості. Закон забороняє придбання нерухомості особам, які, на думку фінської влади, можуть становити загрозу національній безпеці Фінляндії.

«Я вважаю дуже важливим і відчуваю велику радість, що парламент всебічно підтримав цю пропозицію, яка спрямована на зміцнення національної безпеки. Це рішення надсилає чіткий сигнал – ми не дозволимо дестабілізувати Фінляндію», – прокоментував рішення парламенту міністр оборони країни Антті Гяккянен (Antti Häkkänen).

Військове відомство Фінляндії розробило відповідний законопроєкт ще у вересні 2024 року. Тоді пан Гяккянен повідомив, що у країні налічується 3,5 тис. об'єктів, які належать росіянам

П’ятого квітня міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен (Elina Valtonen) заявила, що на даний момент вважає передчасною нормалізацію відносин із Росією. Раніше фінський президент Александр Стуб (Alexander Stubb) заявив про необхідність спершу підготувати громадян до нормалізації відносин. У листопаді минулого року Фінляндія відкинула пропозицію Кремля про відкриття кордонів із Росією.