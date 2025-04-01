Фінляндія виходить з конвенції про заборону протипіхотних мін.

Фінляндія стала п'ятою країною НАТО, яка оголосила про вихід з Оттавської конвенції.

 

 

Фінляндія виходить з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін. У вівторок, першого квітня уряд затвердив зміни в оборонній політиці, згідно з якими прикордонний реґіон Фінляндії буде включено до «мінної зони». Про це повідомив інформаційний портал Yle з покликом на слова прем'єрміністр республіки Петтері Орпо (Petteri Orpo). «З цього питання уряд готує пропозицію, і рішення буде ухвалено парламентом у встановленому порядку», – зазначив керівник фінського уряду на пресконференції.

 

«У багатьох країнах відмовилися від мін саме тому, що вони не розрізняють, під чиїми ногами вони спрацьовують. Але ми впевненні, що тільки ворожі солдати наступатимуть на фінські міни. Ми розробили технічні рішення, наприклад, використовуються точні цифрові мапи, щоб запобігти травмуванню цивільних мешканців і полегшити очищення  території від мін», – розповіла міністерка фінансів Фінляндії Рійкка Пурра (Riikka Purra) на урядовій пресконференції.

 

Таким чином Фінляндія стала п'ятою країною НАТО, яка оголосила про вихід з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін. Першою про намір повернутися до використання мін заявила Польща, одразу за нею Естонія, Латвія та Литва.

 

Наприкінці минулого року Сили оборони Фінляндії розпочали вивчення й аналіз безпекової ситуації. Експерти дійшли висновку, що протипіхотні міни посилять обороноздатність Фінляндії.

 

На прес-конференції Орпо також повідомив, що уряд розпочинає реформу збройних сил. Витрати Фінляндії на оборону до 2029 року будуть збільшені до трьох відсотків від ВВП. Насамперед йдеться про оновлення в сухопутних військах. Проте буде оновлено та збільшено морські можливості та закуплено нове обладнання.

 

«Хочу наголосити, що Фінляндія та фіни не перебувають в небезпеці. У Фінляндії безпечна ситуація. Але за допомогою цих рішень ми наведемо порядок в обороні Фінляндії найближчими роками», – сказав Орпо.

 

Фінляндія офіційно долучилася до Оттавської конвенції 2012 року. Загалом документ підписало 165 країн. Відповідно до конвенції, країни-підписанти можуть вийти з угоди протягом шестимісячного перехідного періоду.

01.04.2025

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