Журналісти-розслідувачі встановили особу ще одного фігуранта справи MH17.

Ним є генерал російських прикордонних військ.

генерал Бурлака

Стало відомим ім'я ще одного з ключових фігурантів справи про збиття над Донбасом малайзійського авіалайнера, який виконував рейс МН17 влітку 2014 року. Йдеться про російського генерал-полковника Андрія Бурлаку – заступника голови Прикордонної служби ФСБ, начальника її оперативно-організаційного управління. Це випливає з результатів спільного розслідування Bellingcat і The Insider, а також незалежної від них телерадіокомпанії ВВС, які були опубліковані у вівторок, 28 квітня.

У матеріалах Об'єднаної слідчої групи (JIT), яка веде офіційне міжнародне розслідування катастрофи літака, ця особа проходила під псевдом «Володимир Іванович». За даними журналістів-розслідувачів, саме Бурлака відігравав ключову роль в курируванні військових дій на Донбасі, він авторизовував усі поставки проросійським сепаратистам важкої військової техніки через російсько-український кордон, у тому числі й того сумнозвісного «Бука», з якого був збитий пасажирський авіалайнер «Малайзійських авіаліній». Його голос звучав у перехоплених напередодні катастрофи телефонних перемовинах, зміст яких JIT опублікувала в листопаді 2019 року. В опублікованих розшифровках розмов представники «ДНР» між собою називали «Володимира Івановича» командиром всієї операції, яка проводиться на сході України. А колишній міністр оборони «ДНР» Ігор Стрєлков згадував, що підпорядковувався наказам «Володимира Івановича».

Розслідувачі вважають Бурлаку на даний момент найвисокопоставленішим з російських держслужбовців, офіційно визнаних фігурантами у справі про збитий Boeing 777. Встановлено, що в день збиття літака, тобто 17 липня 2014 року, Андрій Бурлака перебував у Ростові-на-Дону.