Журналісти-розслідувачі встановили особу ще одного фігуранта справи MH17.

Ним є генерал російських прикордонних військ.

 

                                   генерал Бурлака

 

Стало відомим ім'я ще одного з ключових фігурантів справи про збиття над Донбасом малайзійського авіалайнера, який виконував рейс МН17 влітку 2014 року. Йдеться про російського генерал-полковника Андрія Бурлаку – заступника голови Прикордонної служби ФСБ, начальника її оперативно-організаційного управління. Це випливає з результатів спільного розслідування Bellingcat і The Insider, а також незалежної від них телерадіокомпанії ВВС, які були опубліковані у вівторок, 28 квітня.

 

У матеріалах Об'єднаної слідчої групи (JIT), яка веде офіційне міжнародне розслідування катастрофи літака, ця особа проходила під псевдом «Володимир Іванович». За даними журналістів-розслідувачів, саме Бурлака відігравав ключову роль в курируванні військових дій на Донбасі, він авторизовував усі поставки проросійським сепаратистам важкої військової техніки через російсько-український кордон, у тому числі й того сумнозвісного «Бука», з якого був збитий пасажирський авіалайнер «Малайзійських авіаліній». Його голос звучав у перехоплених напередодні катастрофи телефонних перемовинах, зміст яких JIT опублікувала в листопаді 2019 року. В опублікованих розшифровках розмов представники «ДНР» між собою називали «Володимира Івановича» командиром всієї операції, яка проводиться на сході України. А колишній міністр оборони «ДНР» Ігор Стрєлков згадував, що підпорядковувався наказам «Володимира Івановича».

 

Розслідувачі вважають Бурлаку на даний момент найвисокопоставленішим з російських держслужбовців, офіційно визнаних фігурантами у справі про збитий Boeing 777. Встановлено, що в день збиття літака, тобто 17 липня 2014 року, Андрій Бурлака перебував у Ростові-на-Дону. 

28.04.2020

До теми

Мовний стиль і резонанс взаємопов’язані
Наукові праці, які складно зрозуміти, менше цитують науковці у своїй галузі.
27.04.20 | | Наука
Сократ: для чого розум?
Олександр Фільц-Павенцький
Чи має наш розум свою особливу доцільність, яка б виправдовувала нас, людей, серед усього іншого живого? Лиш одну: пізнавати.
26.04.20 | | Дискурси
Рік з троянським конем
Мирослав МАРИНОВИЧ
Зеленський постійно стоїть на межі «червоних ліній». І я не впевнений, що він їх відчуває, коли зупиняється. Виглядає, що він просто хоче зайти з іншого боку.
24.04.20 | | Галичина
Розмова через 75 років
 Ігор Котик
Протиставлення краси і жаху, – звідси легко вивести дві прикметні характеристики творчости Тарнавського: метафоризацію світу, в якій закладено людську схильність до краси, й екзистенційні теми, зокрема тему смерти, присутню у багатьох його творах.
24.04.20 | | Штука
Статистичну значущість пояснюють неправильно
В поясненні p-величини помиляються навіть популярні американські підручники зі вступу в психологію. Часто вони припускаються хибних висновків.
24.04.20 | | Наука
Розсудливе астрономічне нагадування від COVID-19
Аві Леб
Ми мусимо бути вдячними за виняткові щасливі обставини, які дозволили нам існувати, адже колись вони закінчаться
24.04.20 | | Наука
Росія закидає фінам геноцид
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Росія, встрявши у війну національних пам’ятей з Польщею, вирішила, що цього замало, й кинула історичну рукавичку ще й Фінляндії.
24.04.20 | | У світі
У провінції творчості
Юлія Овсяник
У невеликому місті творчі особи живуть за принципом: «Хочеш свята – влаштуй його». Мистецька родина Березянських вже десятиліття організовує культурні імпрези для стриян. Саме завдяки двом донькам та мамі в місті розвивається живопис, театр і мода.
23.04.20 | | Штука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.