Фінансовий комітет рекомендував ВР прийняти "антиколомойський" закон.

 

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики розглянув усі 16 тисяч поправок і рекомендував Верховній Раді ухвалити в другому читанні "антиколомойський" законопроєкт – проєкт №2571-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".

 

 

Як повідомляє Центр протидії корупції, проєкт підтримали депутати від "Голосу", "Європейської солідарності" та більшість народних депутатів від "Слуги народу".

 

"Проти" проголосували троє: Ольга Василевська-Смаглюк ("Слуга народу"), Ігор Палиця ("За майбутнє") і Андрій Ніколаєнко ("Батьківщина"). При голосуванні утрималися двоє: Олег Воронько і Вікторія Кінзбурська (обоє – зі "Слуги народу").

 

Не голосували чи відсутні: Олександр Дубінський ("Слуга народу"), Герега ("За майбутнє"), Ігор Абрамович ("ОПЗЖ"), Тарас Козак ("ОПЗЖ"), Юрій Солод (ОПЗЖ), Олег Кулініч ("Довіра"), Олексій Леонов ("Слуга народу"), Анастасія Ляшенко ("Слуга народу"), Елла Рєпіна ("Слуга народу").

 

Голова комітету Данило Гетманцев прогнозує, що Верховна Рада може розпочати розгляд проєкту у другому читанні вже наступного тижня.

 

"Ми передаємо Верховній Раді цей законопроєкт, а ВР уже повинна визначитись, яким чином вона буде розглядати. Спеціальна процедура передбачає спочатку збір 150 підписів народних депутатів, потім рішення парламенту про її застосування, після цього ми отримаємо по п’ять неврахованих правок від кожної фракції та по одній – від позафракційних депутатів. Далі формуємо вже скорчену таблицю, подаємо її до ВР... Тобто якщо ми порахуємо строки, то ми можемо вийти на розгляд цього законопроєкту наступного тижня", – сказав Гетманцев, як повідомляє аґенція "Укрінформ".

 

Верховна Рада розглянула законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" 30 березня.

 

28.04.2020

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