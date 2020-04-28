Частка нових випадків COVID-19 в Україні опустилася до мінімальної.

 

В Україні станом на ранок 28 квітня підтверджено 9410 випадків COVID-19. Протягом попередньої доби отримано 401 повідомлення про нові підтверджені захворювання.

 

У такий спосіб, добовий приріст становить 4,45% від загального масиву випадків – і це мінімальне значення за півтора місяця пандемії, з моменту, коли в Україні діагностували перших 10 випадків коронавірусної хвороби. При тім попереднє мінімальне значення було вчора – 4,55%.

 

Якщо ми беремо на віру всі офіційні дані і припускаємо, що вони співпадають із темпами поширення пандемії, то математична апроксимація не виключає – пік пандемії вже позаду.

 

Розгортання пандемії в Україні. Параболічна апроксимація

 

Внаслідок ускладнень, спричинених хворобою, померло 239 людей (серед померлих переважає частка чоловіків: 132 чоловіків та 107 жінок).

 

Загалом 992 пацієнти вже одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

 

За час пандемії брали до госпіталізації 2980 осіб. 

 

Наразі на апараті штучної вентиляції легенів перебуває 121 людина, у тому числі одна дитина та 7 медиків.

 

Коронавірусну хворобу підхопило 639 дітей.

 

Серед недужих 1843 – медики.

 

Якщо зважити на те, що уряд вирішив пом'якшити карантин у разі сповільнення приросту COVID-19 в Україні до 5% упродовж 10 діб (утім, досі достеменно так і не відомо, яку конкретно методику затвердив Кабмін), то попереду залишається перебути ще 8 діб з показником <5%.

 

Яущо ж Кабмін мав на увазі порівняння актуальних добових даних із попереднім днем (нинішній приріст: +2,24% проти попереднього дня), то критерій <5% виконується вже п'ять діб.

 

 

Вінницька обл. — 406 випадків (92 одужали);
Волинська обл. — 260 випадків (52 одужали);
Дніпропетровська обл. — 318 випадків (16 одужали);
Донецька обл. — 52 випадки (10 одужали);
Житомирська обл. — 354 випадки (16 одужали);
Закарпатська обл. — 387 випадків (33 одужали);
Запорізька обл. — 208 випадків (44 одужали);
Івано-Франківська обл. — 783 випадки (72 одужали);
м. Київ — 1298 випадків (64 одужали);
Київська обл. — 604 випадки (63 одужали);
Кіровоградська обл. — 356 випадків (61 одужав);
Львівська обл. — 371 випадок (58 одужали);
Луганська обл. — 32 випадки (3 одужали);
Миколаївська обл. — 116 випадків (3 одужали);
Одеська обл. — 248 випадків (12 одужали);
Полтавська обл. — 180 випадків (20 одужали);
Рівненська обл. — 553 випадки (46 одужали);
Сумська обл. — 95 випадків (54 одужали);
Тернопільська обл. — 664 випадки (74 одужали);
Харківська обл. — 221 випадок (17 одужали);
Херсонська обл. — 88 випадків (26 одужали);
Хмельницька обл. — 72 випадки (18 одужали);
Черкаська обл. — 276 випадків (55 одужали);
Чернівецька обл. — 1429 випадків (79 одужали);
Чернігівська обл. — 39 випадків (4 одужали).

 

28.04.2020

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