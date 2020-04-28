Частка нових випадків COVID-19 в Україні опустилася до мінімальної.

В Україні станом на ранок 28 квітня підтверджено 9410 випадків COVID-19. Протягом попередньої доби отримано 401 повідомлення про нові підтверджені захворювання.

У такий спосіб, добовий приріст становить 4,45% від загального масиву випадків – і це мінімальне значення за півтора місяця пандемії, з моменту, коли в Україні діагностували перших 10 випадків коронавірусної хвороби. При тім попереднє мінімальне значення було вчора – 4,55%.

Якщо ми беремо на віру всі офіційні дані і припускаємо, що вони співпадають із темпами поширення пандемії, то математична апроксимація не виключає – пік пандемії вже позаду.

Розгортання пандемії в Україні. Параболічна апроксимація

Внаслідок ускладнень, спричинених хворобою, померло 239 людей (серед померлих переважає частка чоловіків: 132 чоловіків та 107 жінок).

Загалом 992 пацієнти вже одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

За час пандемії брали до госпіталізації 2980 осіб.

Наразі на апараті штучної вентиляції легенів перебуває 121 людина, у тому числі одна дитина та 7 медиків.

Коронавірусну хворобу підхопило 639 дітей.

Серед недужих 1843 – медики.

Якщо зважити на те, що уряд вирішив пом'якшити карантин у разі сповільнення приросту COVID-19 в Україні до 5% упродовж 10 діб (утім, досі достеменно так і не відомо, яку конкретно методику затвердив Кабмін), то попереду залишається перебути ще 8 діб з показником <5%.

Яущо ж Кабмін мав на увазі порівняння актуальних добових даних із попереднім днем (нинішній приріст: +2,24% проти попереднього дня), то критерій <5% виконується вже п'ять діб.

Вінницька обл. — 406 випадків (92 одужали);

Волинська обл. — 260 випадків (52 одужали);

Дніпропетровська обл. — 318 випадків (16 одужали);

Донецька обл. — 52 випадки (10 одужали);

Житомирська обл. — 354 випадки (16 одужали);

Закарпатська обл. — 387 випадків (33 одужали);

Запорізька обл. — 208 випадків (44 одужали);

Івано-Франківська обл. — 783 випадки (72 одужали);

м. Київ — 1298 випадків (64 одужали);

Київська обл. — 604 випадки (63 одужали);

Кіровоградська обл. — 356 випадків (61 одужав);

Львівська обл. — 371 випадок (58 одужали);

Луганська обл. — 32 випадки (3 одужали);

Миколаївська обл. — 116 випадків (3 одужали);

Одеська обл. — 248 випадків (12 одужали);

Полтавська обл. — 180 випадків (20 одужали);

Рівненська обл. — 553 випадки (46 одужали);

Сумська обл. — 95 випадків (54 одужали);

Тернопільська обл. — 664 випадки (74 одужали);

Харківська обл. — 221 випадок (17 одужали);

Херсонська обл. — 88 випадків (26 одужали);

Хмельницька обл. — 72 випадки (18 одужали);

Черкаська обл. — 276 випадків (55 одужали);

Чернівецька обл. — 1429 випадків (79 одужали);

Чернігівська обл. — 39 випадків (4 одужали).