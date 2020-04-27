В країні стало весело, як на… КВН

Пієтет до ювілеїв, річниць, роковин є складовою національного менталітету, як вареники, садок вишневий біля хати і гопак на граблях. Танцювальний елемент в цьому переліку незабаром може замінити лезгинка. Огляд подій тижня в Україні

Соленізант тижня

Про багатьох вітчизняних політиків казали, що вони вийшли з села, але село не вийшло з них. В президента Зеленського трохи інша ситуація – він вийшов з кіно, але кіно з нього виходить продуктивно.

Володимир Олександрович випродукував фільм про своє перебування на посаді лідера країни. У 2019-му Зеленський в українській комедії дель арте виступав у ролі Арлекіна, який чувся в силі роздавати лабеники довколишнім.

Протягом поки що не надто тривалого виконання своїх посадових обов’язків гарант Конституції трохи погладшав і перетворився з рудого клоуна на білого.

Тепер П’єро пояснює в телеефірі не про недолугість влади, а навпаки. «Долугість влади» в інтерпретації Зеленського виглядає так:

«Я впевнений, що більшість українців хоче бути однієї нації, більшості українців неважливо, якою мовою ви один з одним спілкуєтеся, до якої церкви ти ходиш, все це неважливо. В більшості українців просто немає часу сидіти в інтернеті, писати пости в фейсбук. Вони хочуть бути однією країною, і ми для цього все зробим».

Набір звуків у соленізанта вийшов дещо спірним, але кіно про ювілей президента транслювали в телевізорі, який поки що перемагає холодильник. Коли «біла шафка» стане геть порожньою, гарантові Конституції треба буде з «блакитного екрана» вигадати якесь нове кіно про досягнення для «більшості українців, які хочуть бути однієї нації».





Повертання тижня

Сенс існування Михайла Саакашвілі в цьому часі та просторі полягає в тому, аби зробити реформи в Грузії і рейвах в Україні. Петро Порошенко мав щастя співпрацювати з цим політиком, тепер про Михайла Ніколозовича згадав Володимир Зеленський.

І тут знову треба згадувати комедію дель арте. В сюжеті, який має всі шанси стати реальністю, чинний президент (він же керує урядом і має в парламенті більшість величиною з бивні слона в Амбоселі) оголошує можливість повернення Саакашвілі у виконавчу структуру влади на посаду віцепрем’єра з питань реформ. П’єро кличе перманентного Арлекіна боротися зі всім поганим за все добре. В цій п’єсі бракує Мальвіни, але на її роль претендує заступник голови фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук. Про Саакашвілі депутатка сказала так:

"Я думаю, що він може бути таким тараном (по-хорошому) певних змін, і він міг би бути комунікатором між Кабміном і парламентом".

В шапіто бракує ще Артемона і цвіркуна, які вигулюватимуть це все в парках. А кидатися склянками і ловити невгамовного Міхо на даху буде незмінний міністр Аваков. Для нього навіть італійці у своїй комедії масок не придумали назви. Він просто Аваков у нашій комедії.

Звільнення тижня

На позачерговому засіданні уряду були звільнені з посад очільник Державної митної служби Максим Нефьодов та очільник Державної податкової служби Сергій Верланов.

Вимовити цю інформацію можна за сім секунд. Проблема полягає в тому, що Кабмін у приблизно такому самому часовому режимі вирішив призначити голову та заступника голови Державної податкової служби через укладення контракту — конкурс на цю посаду відбудеться після карантину, наразі нового очільника виберуть за результатами співбесіди.

Верланов (податкова) і Нефьодов (митниця) йдуть до Центру зайнятості, який закритий на карантин. Поцьомавши клямку, вони повертаються додому — і взнають, що митницю може очолити Василь Цушко.

Персона з Соціалістичної партії каже, що це провокація. Крім Цушка в СПУ членом був такий собі Кива. Про картатий коцик і Насірова говорити в тверезому товаристві непристойно. Коли фіскальні органи очолить Микола Азаров, ніхто навіть не позіхне.

Мер тижня

Довгий язик робить проблеми для голови — і це повинен усвідомити мер Івано-Франківська. Тамтешній бургомістр Руслан Марцинків угледів проблеми в місті через наявність ромів — які цигани. Після того він запитав, чому "осіб ромської статі" не вивезли в Закарпатську область, для чого було виділено автобус. І вже потім Марцинків хапнув оберемки критики, що він ксенофоб, нелюдь і поганий господарник.

Вивезти зі Станіславова «осіб ромської статі» можна. Табір йде в небо і співає пісень навіть сумніших за калину, що похилилася в лузі, — але десь у небі Будулай у вигляді Волонтира витер сльозу і сказав: «Я не циган?»