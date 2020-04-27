Чиновників ЛОДА підозрюють у привласненні державних коштів.


Сьогодні Львівська обласна прокуратура погодила підозру про привласнення державних коштів у розмірі 1,3 млн гривень виконувачу обов’язків керівника управління капітального будівництва ЛОДА Олегу Пелиху та його підлеглому. Про це повідомили у пресслужбі ЛОДА й запевнили, що максимально сприятимуть слідству в цій справі.

 

 

«Я як голова ЛОДА максимально сприяю слідству та не збираюся покривати порушника закону. Вкотре наголошую, що всі протиправні дії, особливо якщо вони вчинені посадовими особами, мають бути покарані згідно з чинним законодавством», – зазначив голова ЛОДА Максим Козицький.

 

Як розповіла на своїй fb-сторінці прокурорка Львівської області Ірина Діденко, слідство з’ясувало, що впродовж 2018 року з бюджету було виділено кошти на будівництво шести об'єктів, переважно амбулаторій. Тендер на всі об'єкти виграло одне товариство.

 

«Наразі маємо достатньо доказів, тому погодили підозри у привласненні 1,3 млн грн при будівництві амбулаторії монопрактики в с. Дубравка: засновникам ТОВ, тимчасово виконувачу обов’язків начальника управління ЛОДА та його підлеглому», – написала пані Діденко й додала, що чиновники для вручення підозр не з'явилися – кажуть, що захворіли.

 

За словами очільниці прокуратури Львівщини, для реалізації свого замислу вказані особи внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості: завищили об’єми та вартість виконаних робіт і використаних матеріалів, хоча фактично роботи виконані не були.

 

Амбулаторія на день початку проведення експертизи, акти про виконання робіт з її будівництва вже підписали, а гроші перерахували. Фото: facebook.com/Didenko.Iryna

 

За вчинене держслужбовцям загрожує від 5 до 8 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

 

Прокуратура готує клопотання про обрання запобіжних заходів, відсторонення від посад і перевіряє причетність інших осіб, а також привласнення коштів під час будівництва решти амбулаторій.

 

У ЛОДА додали, що згадана амбулаторія є однією з 43 сільських медамбулаторій, які від 2018 року будують на Львівщині. 17 із них уже офіційно відкрили. Усі тендери на будівництво амбулаторій в межах програми “Доступна медицина” проведені 2018 року, а їхні проєкти погоджені через міністерство.

 

Нагадаємо, торік у листопаді в ЛОДА повідомляли, що на Львівщині зірвано графіки побудови десяти медамбулаторій. Заступник голови ЛОДА Юрій Холод наполягав на розірванні десяти угод з підрядниками, які не справлялися з узятими на себе зобов’язаннями щодо їхнього будівництва. Тоді частину тендерів розірвали. Зокрема, у Грибовичах Жовківського району. На початку січня Юрій Холод також скерував лист у держаудитслужбу – просив незалежної аудиторської публічної перевірки для всіх департаментів.

 

Фото:: facebook.com/Didenko.Iryna

 

У зв’язку з виявленими обставинами Олег Пелих написав заяву на звільнення за власним бажанням. Рішення про його звільнення підписали сьогодні, 27 квітня, – додали в ЛОДА.

 

27.04.2020

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