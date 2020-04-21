Почаїв закрили на в’їзд і виїзд.

Із 10.00 сьогодні, 21 квітня, заборонено в'їзд і виїзд із міста Почаєва Кременецького району Тернопілля. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні районної комісії з питань техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій, – повідомили в пресслужбі Тернопільської ОДА.

Фото: poglyad.te.ua

Тож від сьогодні, 21 квітня, у Почаїв зможе заїхати з відповідними перепустками лише спецтранспорт, залучений до забезпечення життєдіяльності міста, – зазначили в ТОДА.

Відповідно до протоколу рішення районної комісії, в’їзд-виїзд на територію Почаєва заборонено транспортним засобам, окрім вантажних автомобілів, що перевозять продукти харчування, промислові товари, товари першої необхідності, сільськогосподарську продукцію, будматеріали тощо. В’їхати-вихати з міста зможуть також транспортні засоби підприємств та організацій, які забезпечують життєдіяльність, транспортні засоби сільськогосподарського призначення, фізичних осіб, місце проживання яких зареєстровано в м. Почаєві, що повертаються до місця постійного проживання або працюють у Почаєві. Крім того, перетинати територію міста без права зупинки в ньому можуть транзитні вантажні автомобілі.

«Протягом останньої доби хворих на СOVID-19 збільшилося на 13 осіб, жителів Почаєва. Зважаючи на порушення карантинних умов під час богослужінь на території цього міста, відбулося засідання комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. Комісія прийняла рішення про введення режиму заборони в’їзду/виїзду з міста, – повідомив перший заступник голови Кременецької райдержадміністрації В’ячеслав Онишкевич. – Для посилення патрулювання на контрольно-пропускних пунктів залучаються військовослужбовці Кременецького військового комісаріату, а особовим складом Кременецького районного відділу ДСНС України в Тернопільській області буде забезпечена дезінфекція транспортних засобів».

Заборона чинна від 10-ї ранку 21 квітня до особливого розпорядження, але не довше, ніж на час карантину.

Мешканців Почаєва, які перебувають за межами рідного міста, попросили в терміновому порядку повернутися додому, а гостям Почаєва рекомендували якнайшвидше залишити його.

Нагадаємо, вчора в Кременецькому районі Тернопілля зафіксували 13 нових випадків захворювання на коронавірус, усі – в Почаєві; загалом після Вербної неділі кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусом тут зросла в чотири рази. Сьогодні нових випадків хвороби в цьому районі не виявили, натомість 10 нових випадків COVID-19 зафіксували в сусідньому, Шумському районі.