Тернопіль попрощався з відомим священником.


Сьогодні в Тернополі похоронили клірика Тернопільської єпархії протоієрея Євгена Заплетнюка. Ключар кафедрального собору Святих рівноапостольних Костянтина та Єлени м. Тернополя помер 26 квітня, на 42-му році життя, в реанімації Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні, де перебував у комі з 22 квітня після важкого інсульту. Про це повідомили на сайті Тернопільської єпархії ПЦУ.

 

Фото: cerkva.te.ua

 

Панахида за отцем Євгеном відбулася в неділю, 26 квітня, в каплиці кафедрального собору Свв. рівноап. Костянтина і Єлени. Сьогодні ж о 09:00 відбулися заупокійна Літургія і чин похорону. Трансляцію богослужінь вели на ютуб-каналі єпархії “Лампада Православ’я TV”, а священників і мирян закликали помолитися за упокій душі новопреставленого протоієрея Євгена вдома.

 

ДЛЯ ДОВІДКИ:

 

Митрофорний протоієрей Євген Заплетнюк народився 3 серпня 1978 року в смт Микулинці Теребовлянського району Тернопілля. Кандидат богослов’я (2008), член Спілки християнських письменників України (2011). Автор численних публікацій у релігійних і світських виданнях.

 

Закінчив Кременецький богословський ліцей при Преображенському соборі УПЦ КП (м. Кременець) і Тернопільську духовну семінарію УПЦ КП (м. Збараж), де з 2001 року працював викладачем.

 

Свого часу був особистим прессекретарем архієпископа Хмельницького Антонія (Махоти) у 1998-2004 рр., а згодом – намісника Свято-Михайлівського золотоверхого монастиря, ректора КДА і С архієпископа Переяслав-Хмельницького Димитрія (Рудюка).

 

Фото:nova.te.ua

 

Після закінчення Київської духовної академії та аспірантури працював викладачем київських духовних шкіл, поєднував церковне служіння та науково-богословську роботу з працею церковного журналіста у пресслужбі Патріархії УПЦ КП, де офіційно обіймав посаду одного з прессекретарів патріарха. Працював також редактором всеукраїнського двотижневика «Голос Православ’я».

 

2006 року був вимушений покинути служіння у Патріархії УПЦ КП. 2007 року за поданим проханням прийнятий у клір УАПЦ, де отримав призначення спочатку викладача, а згодом – проректора з наукової роботи Тернопільської духовної академії і семінарії УАПЦ (м. Теребовля) та настоятеля академічного храму Св. Кирила і Мефодія. Згодом очолив роботу пресслужби УАПЦ, став редактором її офіційних видань: газети «Україна Православна» та Інтернет-сайту «Українська Автокефалія».

 

З 5 червня 2007-го до 2014 р. був прессекретарем Предстоятеля УАПЦ.

 

Із середини 2010 року прот. Євген Заплетнюк виконував обов’язки секретаря Архієрейського собору УАПЦ. У грудні 2010 року очолив новостворений місіонерський відділ Патріархії УАПЦ.

 

З 2012 року – засновник і ведучий Тернопільського богословського клубу, засновник та головний редактор Християнського авторського порталу.

 

З липня 2014 року – клірик Тернопільської єпархії УПЦ КП, священник собору Воскресіння Господнього міста Тернополя.

 

З 29 вересня 2015 року був штатним священником і ключарем кафедрального собору Святих рівноапостольних Костянтина та Єлени м. Тернополя.

 

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