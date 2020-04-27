У Франківську засвітили промінь вдячності медикам і воїнам.



Увечері 26 квітня в Івано-Франківську засвітили промінь вдячності медичним працівникам і воїнам, які щоденно ризикують собою та стоять на варті нашого життя. Стовп світла можна було побачити з різних куточків міста, а засвітили його на подвір’ї палацу Потоцьких – у символічному місці, де колись був розташований пам'ятник військовим медикам. Про це повідомили на fb-сторінці палац Потоцьких «Простір інноваційних креацій "Палац"».

Фото: facebook.com/PotockiPalace.if.ua

Як нагадали на сторінці «Палацу», понад 200 років палац Потоцьких в Івано-Франківську був військовим шпиталем. На знак вдячності за віддану працю тут було встановлено пам'ятник військовим медикам – камінь із червоного граніту з вирізьбленим обличчям сестри милосердя, яка пригортає до себе пораненого воїна. Композиція обрамлена великим медичним хрестом та написом «Ми пам’ятаємо всіх».

Після закриття шпиталю 2004 року пам'ятник спершу передали місцевій авіаційній бригаді. 10 років він простояв у забутті на березі пожежної водойми. А 2014 року один з керівників Івано-Франківської обласної інфекційної лікарні запропонував перенести пам’ятник туди. Чоловік раніше служив у військовому шпиталі й добре пам’ятав про монумент. Восени того самого року камінь переїхав на лікарняне подвір’я, його доповнили табличкою «Медичним працівникам присвячується…»

Фото: facebook.com/PotockiPalace.if.ua

Учора на подвір’ї палацу Потоцьких по периметру залишків постаменту увімкнули прожектори, світло яких зливалося в промінь, що линув до неба. Захід присвятили тим, хто тримає нам небо: лікарям, які сьогодні працюють на внутрішньому фронті серед лікарняних ліжок, беззахисні перед невидимою загрозою; воїнам, котрі захищають нас на сході держави в бліндажах та окопах під кулями снайперів і під вогнем ворожих гармат; воїнам-вогнеборцям, які щодня рятують від нещадних пожеж.

Фото: facebook.com/PotockiPalace.if.ua

«Медики і воїни зараз тримають небо над Україною. Люди з великими серцями, які випромінюють світло. Вони постійно на варті нашого життя, щоденно ризикують собою заради нашого спокою, здоров’я те безпеки. Ми засвітили промінь вдячності – стовп світла, що тримає небо – саме на цьому символічному місці. Його можна побачити з різних куточків міста із вікон – не виходячи з дому», – розповів директор КП «Простір інноваційних креацій "Палац"» Володимир Гайдар.

Фото: facebook.com/PotockiPalace.if.ua

Акцію провели 26 квітня, згадавши також про ліквідаторів Чорнобильскої катастрофи, які рівно 34 роки тому тримали небо над Україною.

За мотивом живого перформансу команда фахівців-волонтерів створила відео для поширення в соцмережах. Його можна переглянути за цим посиланням.

Фото: facebook.com/PotockiPalace.if.ua

Організатори акції закликали, поширюючи відео, позначати в дописі знайомих і незнайомих лікарів та воїнів, яким хочете висловити свою вдячність.

До слова, задля реалізації задуму вся команда працювала на волонтерських засадах, без залучення бюджетних коштів.