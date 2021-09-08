У Франківську ремонтують дахи палацу Потоцьких.

 

На території комплексу будівель колишнього палацу Потоцьких в Івано-Франківську триває поточний ремонт дахів, водостічних систем найпроблемніших корпусів та частини огорожі. Про це повідомили в КП «Простір інноваційних креацій «Палац», яке діє на його території.

 

 

Підрядники уже поремонтували покрівлі на трьох корпусах палацу: корпусах Г, В і З, та завершують поточний ремонт даху корпусу Д.

 

«Робляться ущільнення попри комини, попри фронтони, де є примикання до парапету – вони теж обов’язково заробляються. Замінюються частково елементи покрівлі. Встановлюються нові водостічні ринви», – розповів директор КП «Простір інноваційних креацій «Палац» Володимир Гайдар.

 

За його словами, підготовка до протиаварійного ремонту була тривалою, довго не могли визначити підрядника.

 

«На жаль, маємо велику проблему в місті з фахівцями та організаціями, які готові братись за ремонтні роботи на таких проблемних та відповідальних об’єктах: виконувати їх відкрито, «на біло», з усією необхідною документацією, розрахунками та відповідним актуванням. Та це вимоги чинного законодавства, які є обов’язковими до виконання!» – каже директор комунального підприємства «Простір інноваційних креацій «Палац» Володимир Гайдар.

 

Ці роботи проводять, щоб унеможливити подальші процеси руйнування. Вони є першим кроком для проведення подальшої ревіталізації комплексу з метою створення на його територі центру креативних індустрій.

 

Презентація проєкту ревіталізації комплексу будівель колишнього палацу Потоцьких в Івано-Франквську відбулася у середині серпня.

 

 

За проєктом, кожна із семи будівель палацу матиме своє призначення: передбачено конгрес-центр, музейно-виставковий центр, який намагаються зробити унікальним і максимально живим – з віртуальним, інтерактивним музеєм зброї в контексті історії міста, артлабораторію, центр міжкультурного діалогу, реставраційний хаб, ресторан. Планують також створення акустичного залу з живим звучанням без додаткового підсилення звуку, а також проведуть масштабні роботи із впорядкування території, повідомив Володимир Гайдар.

 

За його інформацією, уже проведене комплексне дослідження стану усіх будівель, споруд та території. Воно дало основу для виготовлення проєктів реставрації відповідних будівель.

 

Після завершення протиаварійних робіт цієї осені заплановано почати реставраційні роботи в двох корпусах: будівлі колишнього офіцерського клубу, або корпусу Ж, де створюватимуть сучасний інтерактивний музейний простір, зокрема музей зброї, та корпусу А, або «хірургічного корпусу», під конгрес-центр.

 

 

До слова, за попередніми оцінками, на реставрацію усього палацу Потоцьких потрібно щонайменше 115 мільйонів гривень, зокрема на ремонт «хірургічного» корпусу – 25 мільйонів гривень.

 

Фото facebook.com/PotockiPalace.if.ua, galychyna.if.ua, kufer.media

 

08.09.2021

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