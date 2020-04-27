Європейські країни пом’якшують умови карантину.

Смертність від коронавірусу в Європі відчутно зменшилася.

 

 

У країнах – членах Європейської Унії фіксується вагоме зниження кількості летальних випадків внаслідок Covid-19. Так, у Франції за минулу добу зареєстровано 242 смерті внаслідок зараження коронавірусом – це набагато менше, ніж напередодні. У суботу було зареєстровано 369 летальних випадків. Такі цифри надало в неділю, 26 квітня, Міністерство охорони здоров'я Франції.

 

В Італії за добу зареєстровано 260 летальних випадків через коронавірус. Це найнижча смертність в країні з 14 березня. Загалом в Італії внаслідок епідемії померли 26 644 людини.

 

В Іспанії число смертей через коронавірус за останню добу також стало мінімальним за місяць: у неділю лікарнях померли 288 пацієнтів. Загальна кількість летальних випадків в Іспанії становить 23 190 осіб. Число підтверджених діагнозів Covid-19 – 207 634.

 

У Великій Британії за добу зареєстровано 413 летальних випадків у хворих на Covid-19. Ця цифра також підтверджує добове зниження числа смертей з початку епідемії. Напередодні Міністерство охорони здоров'я країни оголосило про 813 летальних випадків за добу.

 

На тлі покращення ситуації з пандемією прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте оголосив, що з четвертого травня в країні будуть частково скасовані деякі обмеження. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. У телевізійному зверненні до співвітчизників Конте сказав, що бари і ресторани зможуть продавати їжу зі собою. Зараз їм дозволено тільки доставляти замовлення додому.

 

Італійці, як і раніше, не зможуть подорожувати між реґіонами країни, але їм буде дозволено їздити з міста в місто в межах однієї провінції. Зараз вони не можуть виїжджати за межі свого населеного пункту. Окрім того, буде дозволено відвідувати родичів, але невеликими групами і тільки в захисних масках. В Італії також відкриються парки, але в них буде заборонено збиратися разом великій кількості людей.

 

При цьому Конте попередив, що заходи соціального дистанціювання збережуться ще протягом декількох місяців, а церковні служби будуть, як і раніше, заборонені. «Протягом наступних тижнів і місяців ми повинні закласти основи того, як знову відкрити нашу країну. Тому ми зобов'язані дотримуватися всіх рекомендацій», – наголосив Конте.

 

В Іспанії після шести тижнів жорсткого карантину діти вперше вийшли погратися на вулицю. Прем'єр-міністр Педро Санчес дослухався до прохань батьків і послабив правила ізоляції для дітей, молодших 14 років. Тепер вони можуть гуляти по годині щодня в радіусі одного кілометра від будинку. Дитячі майданчики все ще закриті, але ровери, скутери та скейтборди дозволені.

 

У Швейцарії з понеділка, 27 квітня, відчинили двері садові центри та перукарні. Через два тижні мають запрацювати школи і крамниці, що торгують промисловими товарами. Але зібрання понад п’яти осіб залишатимуться забороненими до 8 червня. Досі незрозуміло, коли буде дозволено відкриття барів та ресторанів.

27.04.2020

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