Bellingcat: Вербувальник генерала СБУ Шайтанова причетний до справи MH17.

 

Розслідувальна аґенція Bellingcat вважає, що одним із кураторів бойовиків на Донбасі, правдоподібно, є полковник Федеральної служби безпеки Росії Іґорь Єґоров на прізвисько "Ельбрус". Нещодавно Служба безпеки України розкрила прізвище Єґорова як вербувальника генерал-майора Служби безпеки України Валерія Шайтанова. Генерала Шайтанова, одного з колишніх керівників елітного загону "Альфа", затримали у квітні за підозрою у вчиненні державної зради. 

 

Про це йдеться в спільному розслідуванні Bellingcat, проведеного спільно з російським The Insider та німецьким Der Spiegel

 

 

Найбільш ранньою публічною згадкою про "Ельбруса" розслідувачі вважають публікацію сепаратистського блогера та військового кореспондента Боріса Рожина (псевдонім – Colonel Cassad) від листопада 2014 року. Він пише, що двоє призначених Москвою військових командирів – "Дельфін" та "Ельбрус" – не змогли об’єднати більш ніж 20 розрізнених підрозділів у межах контрольованого Росією угруповання "ЛНР".

 

У січні 2015 року Рожин написав, що "Ельбрус" перебуває в Луганську й разом із "Дельфіном", який у Краснодоні, не може створити об’єднану армію угруповань "ДНР" та "ЛНР".

 

У березні 2016 року видання "Медуза" взяло інтерв’ю в бойовика з позивним "Ілім", який стверджував, що особисто брав українську військову Надію Савченко в полон. З його слів, він передавав "Ельбрусу" кредитки, ключі та записну книжку Савченко.

 

 

У Bellingcat зазначають: вони на початку 2019 року висунули гіпотезу, що "Ельбрусом" є полковник Іґорь Єґоров. Гіпотезу будували, зокрема, на основі пересувань Єгорова, котрі були схожими на маршрути полковника ГРУ Олєґа Іваннікова на прізвисько "Оріон". Російського полковника "Оріона" вважають одним із московських кураторів під час бойових дій на Донбасі у 2014 році.

 

Гіпотеза почала набувати підтвердження в листопаді 2019 року, коли Спільна слідча група оприлюднила низку перехоплених телефонних дзвінків, які відбувалися перед тим, як збили літак рейсу MH17 в небі над Донбасом.

 

На одній із розмов бойовик цікавиться у свого співрозмовника, чи зустрічався він уже із нещодавно прибулим командиром з позивним "Ельбрус", якого він знає "з часів подій у Криму". Він називає "Ельбруса" Іґорем та офіцером спеціального підрозділу ФСБ Росії "Вимпел" (раніше організація ветеранів "Вимпелу" називала Єґорова своїм віцепрезидентом). Зараз "Ельбрус" є одним з фігурантів розслідування катастрофи, зазначає "Радіо Свобода". 

 

Журналісти дізналися, що Єґоров з 2011 року купив 481 квиток на літак. Більшість рейсів були на Кавказ або до міст неподалік від України. З 2014 року він зробив 37 міжнародних поїздок. Щонайменше 11 разів він літав до Німеччини, часто бував у Хорватії й Франції.

 

Згідно з даними СБУ, закордоном Єґоров конспіративно зустрічався з Валерієм Шайтановим.

 

Bellingcat звертає увагу, що у вересні 2016 року Єгоров був п’ять днів у Чорногорії. Через місяць там сталася невдала спроба державного перевороту. На думку влади Чорногорії, переворот організували з метою запобігання вступу до НАТО.

 

14 квітня Служба безпеки України затримала одного з колишніх керівників Центру спеціальних операцій "А" СБУ, генерал-майора Валерія Шайтанова, якого підозрюють у державній зраді та підготовці терактів.

 

Згідно з даними слідства, Шайтанов перебував на аґентурному зв’язку з полковником ФСБ Єґоровим. Його завербували нібито у 2014 році.

 

За завданням російських спецслужб Шайтанов нібито планував вбивство відомого чеченського добровольця Адама Осмаєва, який брав участь у бойових діях на Донбасі на боці української армії.

 

Bellingcat припускає, що Іґорь Єґоров може бути причетним до вбивства іншого етнічного чеченця – Зелімхана Хангошвілі, якого застрелили 23 серпня 2019 року в центрі німецького Берліна. Той під час другої чеченської війни командував одним із підрозділів, які воювали проти російських військ.

 

The Insider пише, що Україна попереджала німецьку владу про візит Єґорова до Німеччини в лютому, але його не заарештували. Він мав вкотре прилетіти до Німеччини 4 березня й перебувати там п’ять днів. Цього разу німецькі правоохоронці готові були його затримати, але 28 лютого Єґоров скасував свою поїздку. Це могло трапитися, зокрема, через спричинені коронавірусом обмеження на пересування або "злив" важливої оперативної інформації, припускають у Bellingcat.

 

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