Борис Джонсон одужав і повертається до повноцінної праці.

Кількість летальних випадків від коронавірусу у Великій Британії перевищила 20 тисяч.

 

 

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вилікувався від коронавірусного захворювання COVID-19 і в понеділок, 27 квітня, повернеться до повноцінного виконання своїх службових обов'язків. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяву офіційного речника керівника британського уряду.

 

Джонсона виписали з лондонського шпиталю Сент-Томас два тижні тому. У лікарні він перебував у відділенні інтенсивної терапії та проходив кисневе лікування, проте не був підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

 

Протягом останніх днів прем'єр-міністр Об’єднаного Королівства відновлював здоров'я в своїй офіційній заміській резиденції Чеккерс. Він підтримував постійний контакт з королевою Елізабет II, міністрами кабінету і президентом США Дональдом Трампом.

 

Повернення Джонсона відбувається на тлі зростаючої критики на адресу британського уряду з приводу того, як влада відреагувала на кризу з епідемією коронавірусу. Джонсон, зокрема, довгий час зволікав зі запровадженням жорстких карантинних заходів, попри статистику заражень. Тепер експерти висловлюють припущення, що Джонсон виявить обережність щодо того, як і коли послаблювати чинні в країні заходи соціального дистанціювання.

 

Тим часом у Великій Британії кількість людей, які померли від коронавірусу, досягла 20 319. Причому лише за останню добу зафіксовано 813 летальних випадків. Це важлива цифра, оскільки раніше британські медики говорили, що якщо їм вдасться утримати число смертей на рівні нижче як 20 тисяч, то це буде «хорошим результатом» епідемії.

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