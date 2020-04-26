Галицькі хроніки COVID-19: 26 квітня.

Станом на 09:30, за даними Центру громадського здоров'я України, у трьох галицьких областях загалом виявили 1686 випадків захворювання на COVID-19. За вчорашню добу зафіксовано 104 нові випадки: 42 – в Тернопільській і по 31 – в Івано-Франківській та Львівській областях.

На Тернопільщині знову стрімко зросло число інфікованих у Кременецькому районі. Протягом останньої доби тут зафіксовано 27 нових випадків коронавірусної інфекції, з них 18 – у Почаєві. Кременецький район – на другому місці за захворюваністю в області, кількість хворих тут зросла до 110. Перше місце – Монастирський район зі 174 хворими.

Впродовж тижня захворюваність на covid-19 зросла у Галичині в 1,51 разу. Поточна летальність становить 4%.

По одному летальному випадку за минулу добу зафіксовано на Івано-Франківщині та Тернопіллі, кількість померлих зросла до 47 і 9 відповідно.

Водночас, у трьох областях уже одужали 179 людей: 65 – на Франківщині, 58 – на Тернопільщині та 56 – на Львівщині. За минулу добу одужало 15 людей зі Львівщини та 3 – із Тернопілля. Натомість на Івано-Франківщині протягом доби кількість видужалих зменшилася на 1, вочевидь, у когось вірус виявили повторно.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

26 квітня (09:30): 607 випадків, 42 нові (1 летальний)

м. Тернопіль - 3 особи

Бучацький район - 3 особи

Підволочиський район - 1 особа

Лановецький район - 5 осіб

Теребовлянський район - 3 особи

Кременецький район - 27 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:



26 квітня (09:30): 348 випадків, 31 новий

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

26 квітня (09:30): 731 випадок, 31 новий

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними ЦГЗ України станом на 10:00 25 квітня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.