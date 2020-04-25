Громадська рада МЗС запропонувала власну версію платформи для ОРДЛО.

Громадська рада при Міністерстві закордонних справ запропонувала альтернативний сценарій створення "консультативної ради" щодо Донбасу. Згідно з баченням радників МЗС, такий формат, з одного боку, дозволив би залучити ОРДЛО до переговорів, а з іншого – уникав би прихованого визнання так "Л/ДНР".

Про це йдеться у рішенні громадської ради, оприлюдненому на сайті "Порталу зовнішньої політики".

Документ, схвалений членами ради 23 квітня, попереджає, що створення органу за схемою, яку попередньо погодив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, несе ризики для України і є "спробою Росії нав’язати власну логіку та сценарій реалізації мінських домовленостей".

"Ця логіка полягає у фактичній "придністровізації" конфлікту через визнання Україною маріонеткових адміністрацій окупованих Росією територій Донбасу стороною конфлікту, початок прямих переговорів між Києвом та маріонетковими адміністраціями, закріплення за Росією статусу посередника. Це своєю чергою веде до уникнення Росією покарання за скоєння міжнародно визнаної агресії проти України та інших воєнних злочинів в Україні", – вважають представники громадської ради.

Втім, експерти вважають, що Україна має можливість створити "консультативну раду", уникнувши цих ризиків, якщо призначить її членів без формального погодження із окупаційною адміністрацією у Донецьку та Луганську.

"Україна має безумовне право самостійно створювати будь-які органи, організації та структури, котрі мають за мету забезпечення прав громадян України, які проживають чи проживали на окупованій території. В тому числі Україна може самостійно створити консультативну раду, до якої можуть увійти представники України, представники окупованих територій (відібрані Україною, у тому числі із числа тимчасово переміщених осіб), а також представники Франції та ФРН", – йдеться у пропозиціях громадської ради.

Громадська рада при МЗС у своєму рішенні закликала президента України, Верховну раду, уряд та МЗС розглянути можливість створення консультативної ради у такому форматі та "наполягати на включенні консультативної ради, створеної за вказаним алгоритмом, до роботи Тристоронньої контактної групи".

Дане рішення було підтримане без заперечень, заявив голова ради Геннадій Максак у коментарі виданню "Європейська правда". "Жодного голосу проти не було. Але оскільки не всі члени проголосували, то можна говорити, що переважна більшість була за", – сказав Максак.

Громадська рада при МЗС є консультативно-дорадчим органом при міністерстві та об’єднує 14 експертів з питань зовнішньої політики; її чинний склад затверджений наказом МЗС України №223 від 21 травня 2019 року.

Тим часом, колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін розкриткував будь-які спроби створити майданчик для переговорів із ОРДЛО, вважаючи, що це буде леґалізацією бойовиків.

"Комусь дуже кортить просунути ідею так званої консультативної ради з окупованими територіями. Навіть кумедно за цим спостерігати. Тепер це вже від громадської ради при МЗС чути. Не знаю, хто автор, раніше начебто цим там ніхто не опікувався", – написав Клімкін у Facebook.

Ексміністр закликав посилити тиск на Москву на тлі занурення Російської Федерації в кризу замість того, щоб пропонувати їй різноманітні поступки. "Коли в Росії нашаровуються свої проблеми, не потрібно витрачати сили на заздалегідь провальні ініцативи. Потрібно працювати з нашими партнерами, щоб примусити її піти з Донбасу під їхнім контролем. А подарунки та наївність точно не допоможуть", – наголосив Клімкін.