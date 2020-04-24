Пропаґандиста Шарія зняли з розшуку в Україні.

Українські правоохоронці зняли проросійського блогера Анатолія Шарія з розшуку в Україні.

Про це повідомляє видання "Детектор медіа", покликаючись на начальницю управління комунікації Національної поліції Оксану Блищик.

Розшукову інформацію про блогера також зняли зі сайту Міністерства внутрішніх справ.

"Ухвала Солом’янського суду міста Києва про припинення його розшуку надійшла до Солом'янського управління поліції. Відповідно, розшук припинений й інформація про розшукуваного знята з сайту МВС", – сказала пані Блищик.

Анатолій Шарій перебував у розшуку з 7 лютого 2012 року по 13 квітня 2020 року.

Згідно з інформацією "Української правди", блогера 14 квітня зняли з розшуку в рамках провадження про обстріл ним власного авто з метою інсценування замаху.

У квітні 2019 року Шевченківський районний суд Києва скасував розшук і заочний арешт блогера Анатолія Шарія. Також суд не знайшов підстав для арешту Шарія, відмовився ініціювати його екстрадицію та повернув справу прокуратурі на додаткове розслідування. Київський апеляційний суд 24 червня не задовольнив апеляційної скарги прокуратури Києва на рішення суду.

Йдеться про справу, відкриту проти Анатолія Шарія за фактом застосування ним вогнепальної зброї в ході конфлікту з відвідувачем в ресторані McDonald's у Києві в травні 2011 року. Йому пред'явили звинувачення в грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю та винятковим цинізмом із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу). Справа надійшла до суду 13 липня 2011 року, але в лютому 2012 року була зупинена в зв'язку з оголошенням в розшук Шарія.

Також у 2012 році суд заочно застосував до нього запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Анатолій Шарій виїхав за кордон і попросив політичного притулку.

Міністерство безпеки і юстиції Нідерландів у липні 2013 року поінформувало Україну, що Шарій отримав статус біженця і не може бути виданий українським правоохоронцям відповідно до Женевської конвенції 1951 року і директиви Європейського Союзу.

З лютого 2014 року Інтерпол припинив міжнародний розшук обвинуваченого.

У серпні 2018 року суд на прохання адвоката Шарія відновив розгляд справи, зупиненої в 2012 році.