Майже дві сотні людей померло від коронавірусу в Україні.

 

В Україні станом на ранок 24 квітня підтверджено 7647 випадків COVID-19. Протягом попередньої доби отримано 477 повідомлень про нові підтверджені випадки – добовий приріст становить 6,7%.

 

Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я МОЗ.

 

 

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померло 193 людини (6 смертей упродовж доби).

 

Загалом 601 особа вже одужала (97 за добу): повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

 

На амбулаторному лікуванні перебуває 5158 пацієнти (зокрема 394 дитини). Усього госпіталізовано 2489 осіб (з них 109 дитини). На апараті штучної вентиляції легенів є 103 людей, у тому числі одна дитина.

 

Коронавірусною хворобою заразилося 1458 медиків.

 

Вінницька обл. — 370 випадків (51 одужав);
Волинська обл. — 203 випадки (26 одужали);
Дніпропетровська обл. — 195 випадків (11 одужали);
Донецька обл. — 24 випадки (10 одужали);
Житомирська обл. — 309 випадків (4 одужали);
Закарпатська обл. — 260 випадків (27 одужали);
Запорізька обл. — 163 випадки (25 одужали);
Івано-Франківська обл. — 684 випадки (27 одужали);
м. Київ — 1 122 випадки (53 одужали);
Київська обл. — 505 випадків (38 одужали);
Кіровоградська обл. — 283 випадки (35 одужали);
Львівська обл. — 298 випадків (39 одужали);
Луганська обл. — 27 випадків (3 одужали);
Миколаївська обл. — 103 випадки;
Одеська обл. — 169 випадки (8 одужали);
Полтавська обл. — 161 випадок (12 одужали);
Рівненська обл. — 437 випадків (39 одужали);
Сумська обл. — 90 випадків (34 одужали);
Тернопільська обл. — 532 випадки (45 одужали);
Харківська обл. — 118 випадків (12 одужали);
Херсонська обл. — 77 випадків (11 одужали);
Хмельницька обл. — 65 випадків (7 одужали);
Черкаська обл. — 234 випадки (36 одужали);
Чернівецька обл. — 1199 випадків (45 одужали);
Чернігівська обл. — 19 випадків (3 одужали).

 

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