Майже дві сотні людей померло від коронавірусу в Україні.

В Україні станом на ранок 24 квітня підтверджено 7647 випадків COVID-19. Протягом попередньої доби отримано 477 повідомлень про нові підтверджені випадки – добовий приріст становить 6,7%.

Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я МОЗ.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померло 193 людини (6 смертей упродовж доби).

Загалом 601 особа вже одужала (97 за добу): повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

На амбулаторному лікуванні перебуває 5158 пацієнти (зокрема 394 дитини). Усього госпіталізовано 2489 осіб (з них 109 дитини). На апараті штучної вентиляції легенів є 103 людей, у тому числі одна дитина.

Коронавірусною хворобою заразилося 1458 медиків.

Вінницька обл. — 370 випадків (51 одужав);

Волинська обл. — 203 випадки (26 одужали);

Дніпропетровська обл. — 195 випадків (11 одужали);

Донецька обл. — 24 випадки (10 одужали);

Житомирська обл. — 309 випадків (4 одужали);

Закарпатська обл. — 260 випадків (27 одужали);

Запорізька обл. — 163 випадки (25 одужали);

Івано-Франківська обл. — 684 випадки (27 одужали);

м. Київ — 1 122 випадки (53 одужали);

Київська обл. — 505 випадків (38 одужали);

Кіровоградська обл. — 283 випадки (35 одужали);

Львівська обл. — 298 випадків (39 одужали);

Луганська обл. — 27 випадків (3 одужали);

Миколаївська обл. — 103 випадки;

Одеська обл. — 169 випадки (8 одужали);

Полтавська обл. — 161 випадок (12 одужали);

Рівненська обл. — 437 випадків (39 одужали);

Сумська обл. — 90 випадків (34 одужали);

Тернопільська обл. — 532 випадки (45 одужали);

Харківська обл. — 118 випадків (12 одужали);

Херсонська обл. — 77 випадків (11 одужали);

Хмельницька обл. — 65 випадків (7 одужали);

Черкаська обл. — 234 випадки (36 одужали);

Чернівецька обл. — 1199 випадків (45 одужали);

Чернігівська обл. — 19 випадків (3 одужали).