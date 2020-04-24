Чехія відкрила кордони.

Поки що це перша країна-член Євроунії, котра скасувала заборону на виїзд за кордон.

Уряд Чехії дозволив своїм громадянам з 24 квітня виїжджати за кордон, в тому числі на відпочинок до інших країн. З цього ж дня також скасовано заборону на вільне переміщення територією Чехії. Про це повідомило видання České noviny з покликом на заяву міністр охорони здоров'я країни Адама Войтеха (Adam Vojtěch).

Окрім того, Чехія послабила заборону на в'їзд іноземців, щоб допустити до країни студентів і тих, хто в'їжджає за діловою візою. Громадяни Чехії та іноземці, аби потрапити до країни, повинні надати результати тесту на коронавірус, і вони мають бути негативними. Якщо ж результатів немає, то особа, котра в’їжджає повинна провести 14 днів на карантині.

Одночасно з цим громадянам Чехії дозволили збиратися групами до 10 осіб (до цього – тільки двом людям). З 27 квітня, згідно з планами уряду, буде відновлено навчання у вишах Чехії, відкриються крамниці площею до 2500 квадратних метрів, фітнес-центри і бібліотеки. З 11 травня, як очікується, почнуть працювати торгівельні центри і перукарні, а з 25 травня – ресторани й готелі.

Чехія стала першою країною Європейської Унії, яка оголосила про відкриття своїх кордонів. За словами міністра Войтеха, це стало можливим завдяки сприятливій епідеміологічній ситуації в країні. Обмежувальні заходи були запроваджені в Чехії 16 березня.

Водночас влада Чехії застерегла, що послаблення можуть скасувати, якщо ситуація з коронавірусом погіршиться.