Лівія звинуватила росіян у застосуванні хімічної зброї.

Мова йде передовсім про вояків ПВК «Ваґнера».

Визнаний світовою спільнотою уряд національної згоди (УНЗ) Лівії звинуватив російських найманців з приватної військової компанії «Ваґнера» ​​в застосуванні хімічної зброї в столиці країни Тріполі. Про це повідомляє газета Al-Araby Al-Jadeed. За словами міністра внутрішніх справ УНЗ Фатхі Башага, російські найманці, котрі воюють на боці бунтівного генерала Халіфи Хафтара, використовують нервово-паралітичний газ в боях в районі Салах ад-Дін на півдні міста.

За твердженням міністра, кілька бійців проурядових сил були застрелені снайперами після того, як були паралізовані нервово-паралітичним газом. «Це не могла зробити жодна сторона, окрім найманців з групи "Вагнера"», – стверджує Башага.

Напередодні єгипетсько-канадський журналіст Амру Салахуддін в Twitter написав, що кілька бійців проурядових сил впали на землю, їх трусило і вони не могли дихати після бомбардування Салах ад-Діна авіацією Хафтара. Раніше повідомлялося, що частина пілотів, котрі воюють як на боці генерала можуть бути найманцями з інших країн.

Al-Araby Al-Jadeed звертає увагу на твіт лівійського лікаря, котрий зазначає, що повідомлення про атаку вказують на використання запалювальних боєприпасів з білим фосфором. Конвенція про конкретні види звичайної зброї забороняє використовувати такі боєпрпаси поблизу житлових районів.