Росія домагається створення військово-морської бази в Лівії.

Наразі Кремль веде перемовини про це з одним угрупованням, яке контролює частину Лівії.

Росія має намір розширити свою військову присутність у східній частині Лівії, включно зі створенням там військово-морської бази, що дозволить їй закріпитися на південному порозі Європи. Про це повідомила інформаційна аґенція Bloomberg.

Джерела аґенції, які попросили не називати їхніх імен, повідомили, що робота над військовою угодою між президентом Росії Путіним та головнокомандувачем самопроголошеної Лівійської національної армії Халіфою Хафтаром розпочалася після їх зустрічі в Москві наприкінці вересня 2023 року. Лівійська національна армія нині контролює схід країни і веде війну з міжнародно визнаним урядом Лівії.

У рамках цього договору Росія прагне отримати право на постійне розміщення своїх військових кораблів, ймовірно, у порту міста Тобрука на узбережжі Середземного моря. Також Москва може отримати у своє користування кілька авіабаз, на яких зараз розміщено бійців ПВК «Ваґнер».

Хафтар, своєю чергою, намагається отримати від Росії системи протиповітряної оборони, які йому потрібні для ведення подальших бойових дій. Окрім цього, російські військовики могли б допомогти Хафтару з навчанням пілотів і бійців спецпризначення.

Водночас колишній спеціальний посланник США в Лівії Джонатан Вайнер (Jonathan Winer) у розмові з Bloomberg зазначив, що американська влада «дуже поважно» ставиться до теми потенційного розширення військової присутності РФ у Лівії. «Недопущення Росії до Середземномор'я було ключовим стратегічним завданням. Якщо Росія отримає там порти, це дасть їй можливість шпигувати за всією Європейською Унією», – заявив Вайнер.

Як зазначає видання, військова активність Росії в Лівії є новим викликом для США та їхніх європейських союзників, чиї відносини з Кремлем серйозно загострилися через вторгнення Росії в Україну та її потенційну участь у ширшому близькосхідному конфлікті на тлі війни між Ізраїлем і ХАМАСом.