ЄУ звинуватила Росію в поширенні фейків про коронавірус.

Таким чином Кремль намагається виставити себе у вигідному світлі й скомпрометувати Унію.

Європейська Унія розкритикувала Росію за поширення фейків арабською мовою про коронавіруси. «Російські мас-медіа налаштовують своїх читачів та глядачів проти світової спільноти, яка здійснює заходи проти поширення SARS-CoV-2» – заявила фінансована Євроунією кампанія EUvsDisinfo, яка займається протидією дезінформації.

Тільки минулого тижня компанія виявила 45 новин, які спотворювали інформацію, аби лише виставляти у вигідному світлі Кремль. 30 з них мали стосунок до коронавірусу.

«Щоб зрозуміти, наскільки успішними були ці фейкові повідомлення в соціальних мережах, ми зібрали 176 URL-адрес, пов’язаних із цими 45 новими випадками. Потім ми провели URL-адреси через BuzzSumo – інструмент дослідження та аналізу, – який зміг обробити 133 з них. Виявилося, що ці нові випадки прокремлівської дезінформації зуміли генерувати загалом 36 534 поширення, лайки та коментарі у Facebook, Twitter, Pinterest та Reddit», – повідомляють на сайті EUvsDisinfo.

За цими даними, найпопулярнішою виявилася «новина» Russia Today Arabic про те, що Європейська Унія нібито не допомагає своїм партнерам в боротьбі з коронавірусом. У той час як європейців, котрі потрапили в скрутну ситуацію, нібито підтримали Росія і Китай.

На друге місце вийшла прокремлівська стаття, яка стверджує, що Білл Ґейтс, можливо, сам причетний до штучного створення коронавірусу та поширення пандемії по всьому світу. Він нібито зробив це для того, щоб потім імплантувати мікрочипи в голови людей, обґрунтовуючи це необхідністю визначити, хто пройшов тестування на COVID-19, та застосувати обов'язкові щеплення.