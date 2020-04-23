Китайці підсунули у "Мрію" медичні маски зі сфальшованим сертифікатом.

Транспортний літак Ан-225 "Мрія" у четвер вранці привіз із китайського міста Тяньцзінь 100 тонн гуманітарного вантажу з медичними засобами для боротьби з поширенням коронавірусу. В церемонії зустрічі на летовищі в Гостомелі взяв участь Президент України Володимир Зеленський, секретар РНБО Олексій Данілов та інші посадовці.

Водночас, у четвер у сусідській Польщі спалахнув скандал через те, що медичне обладнання, привезене з Китаю минулого тижня, мало шахрайський сертифікат. Вантаж до Польщі так само привезли "Мрією" – приліт найбільшого у світі вантажного літака в аеропорт ім. Шопена викликав високий ажіотаж у Польщі.

Польське видання Gazeta Wyborcza у четвер написало: китайський постачальник відправив до Варшави українським вантажним літаком “Мрія” китайські маски із підробленим європейським сертифікатом.

Ан-225 "Мрія" сів у Варшаві 14 квітня, привернувши увагу багатьох поляків. Літак привіз 80 тонн вантажу на замовлення великих компаній KGHM Polska Miedź i Lotos. Зустрічав рейс прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький.

Голова правління KGHM Марцін Хлудзінський раніше розкрив у twitter назву однієї з компаній-виробників – Guangdong Nafei Industrial Holding Co. Сертифікат якості для цієї фірми нібито видала італійська компанія Ente Certificazione Macchine.

Wyborcza встановила, що Guangdong Nafei Industrial Holding Co насправді спеціалізується на виробництві паперу.

Італійська ж компанія ECM ще раніше звітувалася: вона не видає сертифікати СE у сфері засобів індивідуального захисту, натомість вживання назви компанії при сертифікації масок назвала "шахрайством". Представник італійської компанії Паоло Бернардоні визнав у коментарі польським журналістам, що Китай отримав сертифікат від ECM, однак це не був стандарт CE.

У відповідь на скандал керівництво польської компанії KGHM заявило, що маски відповідають усім відповідним вимогам, і вимагає від "Виборчої" спростувань.

Що ж до українського рейсу, то в п'ятницю "Мрія" привезла з Китаю 12 мільйонів масок, 260 тисяч захисних окулярів для наших медиків і понад 100 тисяч захисних костюмів, повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Зеленський пишається тим, що "Мрію" використовують у боротьбі з коронавірусом: він вважає, що Україна поліпшує свій імідж у світі.

Нагадаємо, що під час цьогорічної пандемії коронавірусної хвороби китайських виробників уже не вперше викривають на несумлінних постачаннях.

У березні низка європейських країн – Z писав про перші випадки: Іспанію та Грузію – відмовилися від китайських експрес-тестів для виявлення коронавірусної хвороби, бо ці тести мали неприпустимо низьку точність.

Тоді ж виявилося, що експрес-тести того ж таки бренду Китай продав і Україні – й ними так само пишався Президент Зеленський.