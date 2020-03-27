Іспанія та Грузія відмовились від неякісних тестів із Китаю, котрі скуповує Україна.

Грузія відмовилась від контракту на постачання експрес-тестів для виявлення COVID-19 із китайською компанією Shenzhen Bioeasy Biotechnology через їхню низьку якість. Раніше від цих тестів відмовилася Іспанія. Раніше ці засоби для діагностики активно скуповувала Україна.

Про це на брифінґу в п'ятницю повідомила міністр охорони здоров'я Грузії Катерина Тікарадзе, інформує інтернет-видання NewsGeorgia.

Так, у четвер міністерство охорони здоров'я Іспанії оголосило про відмову від експрес-тестів Bioeasy: у першій партії, котра прибула до Іспанії, чутливість тестів до коронавірусної інфекції склала лише 30%, хоча мала становити 80%.

Коментуючи новини із Іспанії, очільниця МОЗ Грузії повідомила, що офіційний Тбілісі наразі ще не отримав тест-систем Bioeasy. Угоду начебто анульовано, а кошти в Китай так і не пішли. При тому сам продуцент начебто визнав помилку.

"Виходячи з того, що Bioeasy є компанією високої відповідальності, вона опублікувала ноту і відкликала свою продукцію зі всіх ринків. У Грузії уклали угоду з цією компанією, однак на сьогодні в лабораторії Лугару цих тестів нема", – повідомила міністр.

Грузія планувалася придбати 215 тисяч експрес-тестів на загальну суму в 1,2 млн доларів.

Водночас, Катерина Тікарадзе заявила, що вона не сумнівається в якості 1 тисячі експрес-тестів інакшого виробника, подарованих владою китайської провінці Сичуань.

Тим часом, посольство Китаю в Іспанії оприлюднило заяву, в якій зазначило, що Shengzhen Bioeasy Biotechnology не має ліцензії на продаж своєї продукції, та що компанія не входить до "списку класифікованих постачальників", який Китай надав Іспанії, інформує видання "Європейська правда".

Shenzhen Bioeasy Biotechnology заявила в п'ятницю, що замінить деякі набори для тестування. Вона зазначила, що неправильні результати можуть бути наслідком невдалого збору проб або неправильного використання наборів.

Фірма заявила, що провела недостатню комунікацію з клієнтами щодо того, як користуватися комплектами.

Зазначимо, про покупку для Києва швидких тестів саме цієї компанії 10 березня повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.